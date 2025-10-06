بمشاركة نحاتي العالم .. العلمين الجديدة تستقبل سمبوزيوم مصر الدولي

انطلقت اليوم الاثنين بمدينة العلمين الجديدة فعاليات سمبوزيوم مصر الدولي للنحت في نسخته الحالية، والذي يستمر حتى 29 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من أشهر النحاتين المصريين والدوليين، .

ويشارك في السمبوزيوم هذا العام 24 نحاتًا من الصف الأول عالميًا يمثلون دول اليابان، أوكرانيا، صربيا، تايوان، الصين، تركيا، فرنسا، مونتينيغرو، كوبا، المكسيك، إسبانيا، بلغاريا، جورجيا، بولندا، وإيطاليا، إلى جانب عدد من أبرز النحاتين المصريين في حدث فني وثقافي يرسخ مكانة مصر على خريطة الفنون العالمية.

وقبيل انطلاق الفعاليات، نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جولة سياحية للفنانين المشاركين في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف العام على جهاز القرى السياحية، والمهندس محمد عادل الشربيني رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتورة المهندسة زينب أحمد، نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور أسامة علي، رئيس قطاع التجميل بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية.

وخلال الجولة، أعرب الفنانون عن انبهارهم بما شاهدوه في العاصمة الإدارية الجديدة من مشروعات عمرانية ضخمة وأبراج شاهقة، خاصة زيارتهم للبرج الأيقوني، مؤكدين أن المدينة تمثل نقلة حضارية هائلة وتجسيداً حقيقياً لرؤية مصر الحديثة، وأشادوا بالتنظيم والبنية التحتية المتطورة والبيئة العمرانية الراقية التي تحتضن هذه الصروح.

كما أعرب الفنانون المشاركون عن إعجابهم الشديد بجمال وروعة مدينة العلمين الجديدة، مشيدين بموقعها المتميز على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وما تتمتع به من بنية تحتية حديثة وخدمات متكاملة جعلتها منصة حضارية وثقافية عالمية.

وأعرب الفنان التشكيلي محمد حميدة، المنظم العام للملتقى، عن امتنانه العميق لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثمناً الدعم الكبير المقدم من جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف «حميدة»: «سيشهد الملتقى تنفيذ أعمال نحتية حية باستخدام الحجر والخامات المعاد تدويرها، وستُهدى جميع الأعمال لجهاز المدينة لتزيين شوارعها وميادينها في خطوة تعزز الهوية البصرية للعلمين الجديدة».

ويشمل برنامج الملتقى ورش النحت الحية، ومعرضاً للفنون المعاصرة، وفعالية فنية بعنوان Art Dinner في حفل الختام، إلى جانب برنامج سياحي متكامل للفنانين يتضمن زيارة أبرز معالم المدينة، والإسكندرية، والأهرامات، والمتحف المصري الكبير، في تجربة ثقافية وفنية متكاملة تقدمها مصر للعالم.