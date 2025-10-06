قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تتعاون مع الجانب الألماني لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة
الإفراج بالعفو عن 2735 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح
محافظات

بمشاركة نحاتي العالم .. العلمين الجديدة تستقبل سمبوزيوم مصر الدولي

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة
ايمن محمود

انطلقت  اليوم الاثنين بمدينة العلمين الجديدة فعاليات سمبوزيوم مصر الدولي للنحت في نسخته الحالية، والذي يستمر حتى 29 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من أشهر النحاتين المصريين والدوليين، .

ويشارك في السمبوزيوم هذا العام 24 نحاتًا من الصف الأول عالميًا يمثلون دول اليابان، أوكرانيا، صربيا، تايوان، الصين، تركيا، فرنسا، مونتينيغرو، كوبا، المكسيك، إسبانيا، بلغاريا، جورجيا، بولندا، وإيطاليا، إلى جانب عدد من أبرز النحاتين المصريين في حدث فني وثقافي يرسخ مكانة مصر على خريطة الفنون العالمية.

وقبيل انطلاق الفعاليات، نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جولة سياحية للفنانين المشاركين في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف العام على جهاز القرى السياحية، والمهندس محمد عادل الشربيني رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتورة المهندسة زينب أحمد، نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور أسامة علي، رئيس قطاع التجميل بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية.

وخلال الجولة، أعرب الفنانون عن انبهارهم بما شاهدوه في العاصمة الإدارية الجديدة من مشروعات عمرانية ضخمة وأبراج شاهقة، خاصة زيارتهم للبرج الأيقوني، مؤكدين أن المدينة تمثل نقلة حضارية هائلة وتجسيداً حقيقياً لرؤية مصر الحديثة، وأشادوا بالتنظيم والبنية التحتية المتطورة والبيئة العمرانية الراقية التي تحتضن هذه الصروح.

كما أعرب الفنانون المشاركون عن إعجابهم الشديد بجمال وروعة مدينة العلمين الجديدة، مشيدين بموقعها المتميز على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وما تتمتع به من بنية تحتية حديثة وخدمات متكاملة جعلتها منصة حضارية وثقافية عالمية.

وأعرب الفنان التشكيلي محمد حميدة، المنظم العام للملتقى، عن امتنانه العميق لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثمناً الدعم الكبير المقدم من جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف «حميدة»: «سيشهد الملتقى تنفيذ أعمال نحتية حية باستخدام الحجر والخامات المعاد تدويرها، وستُهدى جميع الأعمال لجهاز المدينة لتزيين شوارعها وميادينها في خطوة تعزز الهوية البصرية للعلمين الجديدة».

ويشمل برنامج الملتقى ورش النحت الحية، ومعرضاً للفنون المعاصرة، وفعالية فنية بعنوان Art Dinner في حفل الختام، إلى جانب برنامج سياحي متكامل للفنانين يتضمن زيارة أبرز معالم المدينة، والإسكندرية، والأهرامات، والمتحف المصري الكبير، في تجربة ثقافية وفنية متكاملة تقدمها مصر للعالم. 

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مدينة العلمين

