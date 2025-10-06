الشباب والرياضة ومبادرة "بصمة شباب مصر" تنظمان الملتقى التوظيفي الثالث

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مخالفات بالجملة.. الصحة: استبعاد مدير مستشفى أم المصريين ونائبه
تصل إلى 378 جنيهًا.. 6 أسباب لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
 أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على دعم وتمكين شباب مصر، مشيراً إلى أن تنظيم الملتقى التوظيفي الثاني Job Hub مع مبادرة بصمة شباب مصر، يأتي تجسيداً لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتعزيز فرصه في سوق العمل.


ونظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ومبادرة "بصمة شباب مصر" فعاليات الملتقى التوظيفي الثاني Job Hub، بمطرانية 6 أكتوبر؛ لتوفير فرص عمل وفرص تدريب للشباب.


جاء ذلك بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس، ووسام صبري مساعد وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، والدكتور كيرلس حبيب رئيس مبادرة "بصمة شباب مصر"، والدكتور ماجد عبدالعظيم دكتور الاقتصاد، وممثلي الوزارة والجهات الشريكة (وزارة العمل، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولفيف من قيادات النقابات المهنية)، ولفيف من الآباء الكهنة .


ومن جانبه، أكد الوزير أن توفير فرص تدريب وتأهيل حقيقي، وربط الشباب مباشرةً بجهات التوظيف، هو خطوة عملية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الطاقات الوطنية .


وأشار وزير الشباب إلى أن الوزارة ستواصل دعمها لهذه المبادرات الشبابية الواعدة، والتى تعمل ضمن الكيانات الشبابية، والعمل على توسيع نطاقها لتصل إلى مختلف المحافظات، إيماناً بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأجدر والأبقى من أجل تنمية مستدامة لمصر .


جدير بالذكر أن الملتقي شارك فيه 600 شاب، وتم توفير ما يقرب من 6300 وظيفة مقدمة من 76 شركة، مع توفير العديد من التدريبات المهنية المجانية لأعمار مختلفة، وتوفير فرص تمويل مشروعات مقدمة من جهاز تنمية المشروعات، ومنح دراسية من مؤسسات المجتمع المدني .
 

