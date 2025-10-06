مصدر بالزمالك يكشف حقيقة تقدم جيفرسون كوستا بشكوى ضد النادي

رد مصدر بنادي الزمالك على حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن تقدم الغيني جيفرسون كوستا مدافع الفريق السابق بشكوى ضد النادي بسبب مستحقاته المتأخرة لدى الأبيض.

وأكد المصدر أن اللاعب لم يتقدم بشكوى ضد النادي، وأنه تم فسخ التعاقد مع جيفرسون كوستا بالتراضي ليرحل بشكل ودي عقب انتهاء الموسم الماضي.

وأضاف المصدر أن اللاعب حصل على معظم مستحقاته لدى النادي ووقع على اتفاقية لفسخ التعاقد بالتراضي.

وكان الزمالك أنهى التعاقد مع اللاعب الغيني بالتراضي عقب انتهاء الموسم الماضي بناء على قرار الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة أيمن الرمادي.