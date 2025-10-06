نصر سالم: نصر أكتوبر بل جاء نتيجة استحقاق وإرادة صلبة للمقاتل المصري

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن كلمة السر في إنتصار أكتوبر 73 كانت في المقاتل المصري الذي علم العالم أن الإرادة هي التي تحسم المعارك.

وقال نصر سالم، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن نصر أكتوبر المجيد لم يكن وليد صدفة، بل جاء نتيجة استحقاق وإرادة صلبة للمقاتل المصري الذي أثبت للعالم أن السلاح بالمقاتل، وليس المقاتل بالسلاح.

وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أنه لم يكن النصر سهلا، ولكنه كان مستحقًا بفضل إرادة شعب وجيش أصر على استرداد كرامته وأرضه، مؤكدا أن طبيعة المواطن المصري وقدرته على تحدي التحدي، والتي كانت العنصر الحاسم في تحقيق المعجزة العسكرية.