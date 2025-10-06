قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة دمنهور يشهد وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول

وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول
وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول

وسط أجواء مفعمة بالفخر الوطني وروح الانتصار، شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، صباح اليوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، احتفالات محافظة البحيرة بالذكرى الــ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، في لحظة تجسد عظمة ما قدمه هؤلاء الأبطال للوطن، حيث قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بميدان جلال قريطم، بحضور كل من اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، والعميد أ.ح حسام شبل، المستشار العسكري لمحافظة البحيرة،  والدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة،  الأستاذ أسامة داود، السكرتير المساعد، و لفيف من القيادات العسكرية والأمنية  والسياسية و التنفيذية وقيادات الأوقاف ورجال الدين المسيحي، وسط احتفال عسكري وشعبي شارك به عدد من مواطني المحافظة وأسر الشهداء.

من جانبه وجه الدكتور إلهامي ترابيس، خالص التهنئة القلبية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولكافة أبطال القوات المسلحة المصرية، و تحية اعتزاز و تقدير لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة مصنع القادة العظام ومدرسة الوطنية التي اقترن إسمها عبر تاريخ مصر النضالي الطويل بهيبته و انتصاراته، و الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه، وكذلك رجال الشرطة المصرية البواسل وأبناء مصر الذين ضحوا بدمائهم الغالية للدفاع عن تراب الوطن، كما بعث تحية اعتزاز وتقدير لأسر الشهداء وذويهم، والشعب المصري العظيم.

هذا وقد أكد رئيس جامعة دمنهور أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر تظل رمزاً خالداً لصمود الإرادة المصرية وبطولة قواتها المسلحة التي قدمت تضحيات جسيمة في سبيل الحفاظ على وحدة الوطن وكرامة شعبه، لافتا إلى أن السادس من أكتوبر هو يوم الفخر والعزة والكرامة، و رمزا للإرادة والتحدي والانتصار، حيث لم يكن مجرد معركة عسكرية فحسب، بل كان ملحمة خالدة في الإيمان والعلم والتخطيط، ودليلا على أن المستحيل يمكن أن يتحقق حين تتوحد الإرادة ويخلص العطاء، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية ستبقى دوماً الحصن المنيع للوطن وقوته التي لا تُقهر في مسيرة البناء والتنمية.

الدكتور إلهامي ترابيس جامعة دمنهور محافظة البحيرة

