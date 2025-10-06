جامعة دمنهور تطلق فعاليات بطولة الجامعة لألعاب القوى للطلاب ذوى الهمم

نظمت إدارة النشاط الرياضي بجامعة دمنهور بقيادة محمود العبد، بالتعاون مع مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتور عبد الحميد السيد، منافسات بطولة الجامعة لألعاب القوى للطلاب ذوى الاعاقة، في مسابقات عدو 100م، وعدو 200م، و الوثب الطويل ودفع الجلة، في إطار حرص جامعة دمنهور على تعزيز الأنشطة الطلابية .. وتحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد عشري.

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب محمد عبد الجيد، بالمركز الأول في مسابقة عدو 100م، بينما ذهب المركز الثاني للطالب سليمان الزيني، و المركز الثالث للطالب عمار أبو الوفا.



وحصل الطالب طه شعبان، على المركز الأول في مسابقة 200م، بينما حصل الطالب حامد رفاعي، على المركز الثاني، والطالب كريم رضا، على المركز الثالث.

وفي مسابقة الوثب الطويل، ذهب المركز الأول للطالب زياد فتحي، والمركز الثاني للطالب محمود عبدالغني، و المركز الثالث الطالب الصافي محمود.

وجاءت نتائج مسابقة دفع الجلة على النحو التالي، المركز الأول الطالب محمود سالم، و المركز الثاني مصطفى عبدالهادي، و المركز الثالث عبدالحميد عفيفي.

هذا وقد أسفرت مسابقات الطالبات عن حصول الطالبة سهيلة اللقاني، على المركز الأول في مسابقة عدو. 100 متر، وحصلت الطالبة أروى سلام، على المركز الثاني، وحصدت الطالبة ملك بطيشة، المركز الثالث.



وحصلت الطالبة آية شلتوت، على المركز الأول في مسابقة عدو200م، والطالبة شهد رمضان على المركز الثاني، والطالبة شهد عبدالله على المركز الثالث.

بينما حصدت الطالبة آلاء عثمان على المركز الأول في مسابقة الوثب الطويل، وذهب المركز الثاني للطالبة رحمة هشام، و المركز الثالث للطالبة أبرار عبدالمحسن.



و أسفرت نتائج مسابقة دفع الجلة عن فوز الطالبة لبنى عبدالعظيم، بالمركز الأول، والطالبة إيمان غالي، بالمركز الثاني.

من جانبه هنأ الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور الطلاب والطالبات الفائزين،

مشيدا بما حققوه من نتائج مشرفة، وهو ما يعكس قدراتهم الاستثنائية وإصرارهم على النجاح والتفوق في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير الدعم الكامل والرعاية المستمرة لطلابها من أصحاب الهمم، انطلاقا من إيمانها العميق بدورهم الفعال في خدمة المجتمع وتحقيق التميز، لافتا إلى أن تنظيم تلك المسابقة يأتي ضمن جهود جامعة دمنهور لتعزيز الروح الرياضية واللياقة البدنية بين الطلاب.

هذا وقد أكد الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة دمنهور تواصل دورها في ورسالتها في دعم كافة الأنشطة الطلابية، وتقديم برامج رياضية متميزة تدعم تفوق كافة الطلاب، مثمنا جهود الإدارة العامة لرعاية الطلاب وإدارة النشاط الرياضي في تنظيم تلك المسابقة.