قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصليب الأحمر بغزة: نسعى إلى تقديم ضمانات أمنية لتبادل المحتجزين والأسرى
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة دمنهور تطلق فعاليات بطولة الجامعة لألعاب القوى للطلاب ذوى الهمم

بطولة الجامعة لألعاب القوى للطلاب ذوى الهمم
بطولة الجامعة لألعاب القوى للطلاب ذوى الهمم

نظمت إدارة النشاط الرياضي بجامعة دمنهور بقيادة محمود العبد، بالتعاون مع مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتور عبد الحميد السيد، منافسات بطولة الجامعة لألعاب القوى للطلاب ذوى الاعاقة، في مسابقات عدو 100م، وعدو 200م، و الوثب الطويل ودفع الجلة، في إطار حرص جامعة دمنهور على تعزيز الأنشطة الطلابية .. وتحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد عشري.

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب محمد عبد الجيد، بالمركز الأول في مسابقة عدو 100م، بينما ذهب المركز الثاني للطالب سليمان الزيني،  و المركز الثالث للطالب عمار أبو الوفا.


وحصل الطالب طه شعبان، على المركز الأول في مسابقة 200م، بينما حصل الطالب حامد رفاعي، على المركز الثاني، والطالب كريم رضا، على المركز الثالث.

وفي مسابقة الوثب الطويل، ذهب المركز الأول للطالب زياد فتحي، والمركز الثاني للطالب محمود عبدالغني، و المركز الثالث الطالب الصافي محمود.

وجاءت نتائج مسابقة دفع الجلة على النحو التالي،  المركز الأول الطالب محمود سالم، و المركز الثاني مصطفى عبدالهادي، و المركز الثالث عبدالحميد عفيفي.

هذا وقد أسفرت مسابقات الطالبات عن حصول الطالبة سهيلة اللقاني، على المركز الأول في مسابقة عدو. 100 متر، وحصلت الطالبة أروى سلام، على المركز الثاني، وحصدت الطالبة ملك بطيشة، المركز الثالث.

وحصلت الطالبة آية شلتوت، على المركز الأول في مسابقة عدو200م،  والطالبة شهد رمضان على المركز الثاني، والطالبة شهد عبدالله على المركز الثالث.

بينما حصدت الطالبة آلاء عثمان على المركز الأول في مسابقة الوثب الطويل، وذهب المركز الثاني للطالبة رحمة هشام، و المركز الثالث للطالبة أبرار عبدالمحسن. 

و أسفرت نتائج مسابقة دفع الجلة عن فوز الطالبة لبنى عبدالعظيم، بالمركز الأول، والطالبة إيمان غالي، بالمركز الثاني.

من جانبه هنأ الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور الطلاب والطالبات الفائزين،
مشيدا بما حققوه من نتائج مشرفة، وهو ما يعكس قدراتهم الاستثنائية وإصرارهم على النجاح والتفوق في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير الدعم الكامل والرعاية المستمرة لطلابها من أصحاب الهمم، انطلاقا من إيمانها العميق بدورهم الفعال في خدمة المجتمع وتحقيق التميز، لافتا إلى أن تنظيم تلك المسابقة يأتي ضمن جهود جامعة دمنهور لتعزيز الروح الرياضية واللياقة البدنية بين الطلاب.

هذا وقد أكد الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة دمنهور تواصل دورها في ورسالتها في دعم كافة الأنشطة الطلابية، وتقديم برامج رياضية متميزة تدعم تفوق كافة الطلاب، مثمنا جهود الإدارة العامة لرعاية الطلاب وإدارة النشاط الرياضي في تنظيم تلك المسابقة.

جامعة دمنهور الطلاب ذوي الإعاقة ذوى الاعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المتهمين

كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب

ترشيحاتنا

نقابة المعلمين تهنئ " العناني" بالفوز التاريخي مديراً لمنظمة اليونسكو

نقابة المعلمين تهنئ العناني بالفوز التاريخي مديرا لمنظمة اليونسكو

سفير سلطنة عُمان بالقاهرة يهنئ مصر بذكري انتصار أكتوبر المجيد

سفير سلطنة عمان بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى انتصار أكتوبر المجيد

سفير عمان

سفير عمان يهنئ الشعب المصرى بذكرى نصر أكتوبر المجيد

بالصور

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر

اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم

اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم

10 عادات خاطئة للقيادة.. تجنبها

قيادة السيارات
قيادة السيارات
قيادة السيارات

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد