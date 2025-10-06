حماة الوطن يهنئ الدكتور خالد العناني بالفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

أ ش أ

هنأ حزب حماة الوطن، برئاسة محمد عباس حلمي، الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).



وأكد الحزب - في بيان اليوم - فوز مرشح مصر بهذا المنصب الدولي الهام، جاء تتويجاً لجهود عظيمة قامت بها كل مؤسسات الدولة في هذه المنافسة، وتقديرا لجهود الدكتور خالد العناني، وإسهاماته الكبيرة في قطاعات الثقافة والآثار.



ولفت إلى أن تقلد الدكتور خالد العناني، منصب مدير عام منظمة اليونسكو، نجاح جديد يضاف لسجلات نجاح الدولة المصرية على الساحة الدولية.



وتوجه حزب حماة الوطن، بخالص الدعوات والتمنيات للدكتور خالد العناني، بالتوفيق والنجاح في هذا المنصب الحيوي الهام.