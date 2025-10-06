قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيضان زانكلين الضخم.. قصة حدث ضخم غير مسار البحر المتوسط
مباحثات بين بوتين ونتنياهو حول 3 قضايا مهمة
السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"
قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
برلمان

الصافي عبد العال: كلمة الرئيس في ذكرى أكتوبر أكدت أن النصر الحقيقي اليوم هو بناء الدولة وصون استقرارها

النائب الصافي عبد العال
النائب الصافي عبد العال

قال النائب الصافي عبد  العال عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر جاءت لتجدد معاني الكبرياء الوطني، وتؤكد أن مصر التي عبرت خط النار في 1973، تعبر اليوم بخطى واثقة نحو مستقبل من التنمية والنهضة الشاملة.

وأوضح، في بيان له، أن الرئيس بعث خلال كلمته برسائل واضحة، مفادها أن معركة اليوم لم تعد بالسلاح فقط، بل بالبناء والعمل والإصرار على تطوير الدولة المصرية لتكون نموذجًا للقوة والسلام معًا، مشيرًا إلى أن روح أكتوبر التي توحد فيها الشعب والجيش أصبحت جزءًا من هوية الدولة الجديدة التي يقودها الرئيس بثبات ورؤية.

وأضاف عبد العال في تصريح صحفي له اليوم. أن حديث الرئيس عن السلام القائم على العدل والإنصاف يعكس مكانة مصر ودورها المتوازن في إدارة ملفات المنطقة،

وأكد أن موقف القاهرة الثابت من القضية الفلسطينية يعبر عن ضمير الأمة، وعن إيمان راسخ بأن لا استقرار حقيقي دون تحقيق العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار إلى أن الكلمة تضمنت إشادة بالبطولات والتضحيات التي قدّمها أبناء القوات المسلحة، وذكّرت المصريين بأن النصر لا يتحقق إلا بالوحدة والوعي والانتماء، وهي القيم ذاتها التي تبني عليها الدولة اليوم مؤسساتها الحديثة ومشروعاتها الكبرى.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس

