الصافي عبد العال: كلمة الرئيس في ذكرى أكتوبر أكدت أن النصر الحقيقي اليوم هو بناء الدولة وصون استقرارها

قال النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر جاءت لتجدد معاني الكبرياء الوطني، وتؤكد أن مصر التي عبرت خط النار في 1973، تعبر اليوم بخطى واثقة نحو مستقبل من التنمية والنهضة الشاملة.

وأوضح، في بيان له، أن الرئيس بعث خلال كلمته برسائل واضحة، مفادها أن معركة اليوم لم تعد بالسلاح فقط، بل بالبناء والعمل والإصرار على تطوير الدولة المصرية لتكون نموذجًا للقوة والسلام معًا، مشيرًا إلى أن روح أكتوبر التي توحد فيها الشعب والجيش أصبحت جزءًا من هوية الدولة الجديدة التي يقودها الرئيس بثبات ورؤية.

وأضاف عبد العال في تصريح صحفي له اليوم. أن حديث الرئيس عن السلام القائم على العدل والإنصاف يعكس مكانة مصر ودورها المتوازن في إدارة ملفات المنطقة،

وأكد أن موقف القاهرة الثابت من القضية الفلسطينية يعبر عن ضمير الأمة، وعن إيمان راسخ بأن لا استقرار حقيقي دون تحقيق العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار إلى أن الكلمة تضمنت إشادة بالبطولات والتضحيات التي قدّمها أبناء القوات المسلحة، وذكّرت المصريين بأن النصر لا يتحقق إلا بالوحدة والوعي والانتماء، وهي القيم ذاتها التي تبني عليها الدولة اليوم مؤسساتها الحديثة ومشروعاتها الكبرى.