تحرير 180 مخالفة تموينية لمحال ومخابز مخالفة بالإسماعيلية

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال الفترة من ٣٠ سبتمبر إلى ٥ أكتوبر، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

وأشار سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط كمية تقدر ٧٥٠ عبوة من الزيت، والمكرونة التمويني، ضبط عدد ٣٠٥ قطعة حلوى وشيبسي وعصائر ومجمدات منتهية الصلاحية، ضبط مخبز لتصرفه في ٦ شكائر دقيق بلدي مدعم؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، ضبط ثلاثة مخابز لتصرفهم في كمية تقدر بـ ١٠ أطنان دقيق بلدي مدعم؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على الدعم المقدم لجمهور المواطنين.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا بالإضافة لتحرير ٣٨ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٢٩ محضر عدم حمل شهادة صحية، ٨ محاضر لبيع بأزيد من السعر، ٣ محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، محضرين لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، ١٧ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٢٨ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٢ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٦ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، محضرين لبيع خبز سياحي بأزيد من السعر الرسمي، محضر توقف عن ممارسة النشاط مخبز، محضر لعدم ممارسة النشاط لمحطة وقود، ٥ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد المخبز، ٨ محاضر لعدم وجود لوحة مواعيد التشغيل، ٤ محاضر، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

وزارة التموين والتجارة الداخلية

