الاتحاد السكندري يفتتح مشواره في مرتبط السلة بالفوز على بتروجيت

استهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري مشواره في بطولة دوري المرتبط بتحقيق فوز كبير على منافسه بتروجيت، في المباراة التي أُقيمت على صالة الاتحاد السكندري.



انتهى اللقاء بتفوق "زعيم الثغر" بفارق 18 نقطة، بنتيجة 101-83، ليحصد أول نقطتين له في مستهل مباريات الدورة المجمعة الأولى من الدوري.



سيطر الاتحاد السكندري على مجريات المباراة منذ الربع الأول، حيث بدا التفوق الهجومي والدفاعي واضحاً، مما سمح للفريق بإنهاء الفترات متقدماً في الفترة الأولى بنتيجة 26-20، وفي الفترة الثانية بنتيجة 44-37، وفي الفترة الثالثة بنتيجة 74-55، وفي الفترة الرابعة بنتيجة 101-83.