تحذير طبي من ارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة القولون العصبي بسبب التوتر ونمط الحياة السريع



حذر أطباء الجهاز الهضمي من تزايد معدلات الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، خاصة بين فئة الشباب، نتيجة الضغوط النفسية ونمط الحياة غير المتوازن الذي يعتمد على الوجبات السريعة وقلة النوم.

وأكدت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي أن واحداً من كل خمسة أشخاص يعاني من أعراض القولون العصبي بدرجات متفاوتة، أبرزها الانتفاخ، وآلام البطن، واضطرابات الإخراج.

وأشار الأطباء إلى أن التوتر النفسي يلعب دوراً محورياً في تفاقم الحالة، إذ تؤثر الإشارات العصبية الصادرة من الدماغ على حركة الأمعاء وإفرازاتها، مما يؤدي إلى اضطراب في عملية الهضم. كما أن الإفراط في تناول الكافيين والمشروبات الغازية يزيد من تهيّج القولون ويُفاقم الأعراض.



وينصح المختصون باتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على الألياف الطبيعية والخضراوات الطازجة، إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام والنوم الكافي.

كما أن التشخيص المبكر والمتابعة الطبية الدورية يساعدان على السيطرة على المرض وتجنب مضاعفاته النفسية والجسدية.