الأونروا: قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مكانا آمنا للأطفال في غزة
لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025
أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
قصة السيارة بورشه 911 النادرة.. 14 نسخة فقط
دعاء المغفرة من الذنوب عند سماع الأذان.. لا تفوت ثوابه
إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تواصل قصف المناطق الشرقية والشمالية في غزة
انقطاع الكهرباء في خاركيف الأوكرانية نتيجة قصف روسي للبنبة التحتية
ترامب: يجب على الديمقراطيين السماح لحكومتنا بإعادة فتح أبوابها قبل العمل معهم مجددا
وزير الخارجية: شخصية العناني ستُثري عمل المنظمة وتقودها لأداء رسالتها الإنسانية
عبادة خفية يحبها الله وتطفئ غضبه.. تعرف على ثواب الصدقة وفضلها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

السكة الحديد: نقل أكثر من 21 ألف سوداني ضمن مبادرة العودة الطوعية

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
حمادة خطاب

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها في تسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم.

وذلك في إطار الدور الإنساني والدعم المستمر الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء السودانيين، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وسيرت الهيئة صباح الأحد الموافق 5 أكتوبر الماضي  2025، الرحلة الثالثة والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية، ليصل بذلك إجمالي عدد السودانيين الذين تم نقلهم إلى نحو 21,884 راكبًا منذ انطلاق المبادرة، في إطار حرص الدولة على تأمين عودة الأشقاء بكل أمان وسلام.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في أداء دورها الوطني والإنساني بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، لضمان تقديم أفضل الخدمات وتوفير رحلات آمنة ومنظمة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

كامل الوزير السودانيين القطارات

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

الكابتن حمادة امام

زوجة نجم الزمالك الراحل توجه رسالة تحية شكر وتقدير لرجال حرب أكتوبر

مباراة القمة

هل تغيير المسدد لركلة الجزاء صحيح إذا أُعيدت اللعبة؟.. الصباحي يوضح

فكري صالح

فكري صالح: أرفع القبعة لأبطال وقيادات مصر في حرب أكتوبر المجيدة

بالصور

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

مواعيد قص الشعر
رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

رام 1500
طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

أرز بالدجاج
محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

