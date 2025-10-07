السكة الحديد: نقل أكثر من 21 ألف سوداني ضمن مبادرة العودة الطوعية

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها في تسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم.

وذلك في إطار الدور الإنساني والدعم المستمر الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء السودانيين، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وسيرت الهيئة صباح الأحد الموافق 5 أكتوبر الماضي 2025، الرحلة الثالثة والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية، ليصل بذلك إجمالي عدد السودانيين الذين تم نقلهم إلى نحو 21,884 راكبًا منذ انطلاق المبادرة، في إطار حرص الدولة على تأمين عودة الأشقاء بكل أمان وسلام.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في أداء دورها الوطني والإنساني بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، لضمان تقديم أفضل الخدمات وتوفير رحلات آمنة ومنظمة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.