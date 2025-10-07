الدردير: جون إدوارد مستمر مع الزمالك.. والاتفاق على بقاء فيريرا لنهاية عقده

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تفاصيل جديدة بشأن رحيل المدير الفني لنادي الزمالك يانيك فيريرا.

وكتب الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "جون إدوارد مستمر مع الزمالك، والاتفاق على بقاء فيريرا لنهاية عقده".

وكشف الإعلامي أحمد جلال مفاجأتين تتعلقان بالأوضاع داخل نادي الزمالك ومدربه البلجيكي يانيك فيريرا وتفاصيل تعاقد جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، مع إدارة الزمالك.

وقال أحمد جلال، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: «هناك مفاجأة كبرى.. الزمالك وضع شرطًا جزائيًا في عقد جون إدوارد مع النادي خوفًا من أن يستلهم الأهلي تجربة جون إدوارد ويقوم باستقطابه من الزمالك للأهلي».

وأضاف: «لا أعرف القيمة المالية في عقد جون إدوارد، لكن العقد موثق من الجهة الإدارية والشرط الجزائي بنفس القيمة على الطرفين».

وذكر جلال أن المفاجأة الثانية تتمثل في أنه تم تسريب رقم هاتف يانيك فيريرا في بعض مجموعات الواتساب لتوجيه إهانات للمدرب بكل لغات العالم.