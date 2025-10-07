محمود بنتايج يهدد الزمالك بشكوى جديدة.. هل ينتقل للأهلي؟

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بطلها اللاعب المغربي محمود بنتايج.

وأوضح الكومي عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه رفقة الإعلامي أحمد جلال على قناة صدى البلد، أن اللاعب المغربي أرسل إنذارًا رسميًا إلى إدارة الزمالك، يطالب فيه بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، مؤكدًا أنه في حال تجاهل النادي لمطالبه خلال 10 أيام، سيقوم بفسخ تعاقده من طرف واحد.

وتساءل الإعلامي أحمد جلال، هل ستتسبب هذه الأزمة في رحيل محمود بنتايج والانضمام للنادي الأهلي، خاصة وأن اللاعب المغربي، يعد هدفا للفارس الأحمر.