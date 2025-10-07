جامعة القاهرة تنعى العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأحد القامات الوطنية والدينية والعلمية البارزة، الذي أفنى حياته في خدمة الدعوة الإسلامية وتعليم علوم الدين واللغة والدفاع عن صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الراحل الكبير كان عالمًا جليلًا ومربيًا فاضلًا وعلامةً مضيئة في مسيرة الفكر الإسلامي، ترك أثرًا علميًا وإنسانيًا عظيمًا في قلوب طلابه ومحبيه، وأسهم بإخلاص في نشر قيم التسامح والاعتدال، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان.