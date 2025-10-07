جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة رابعة في طريقها إلى إيلات خلال ساعة واحدة

أعلن جيش الاحتلال، عن اعتراض مسيرة رابعة خلال ساعة واحدة كانت في طريقها إلى إيلات قادمة من اليمن، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأضافت حماس، أن وفد الحركة في مصر يسعى لتذليل العقبات لتحقيق اتفاق يلبي طموحات الفلسطينيين، مؤكدة أنها تعاملت بمسؤولية عالية مع مقترحات وقف إطلاق النار وآخرها مقترح ترامب.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إلى وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين في قطاع غزة وضرورة اغتنام الفرصة التي تتيحها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع المأسوي في غزة؛ وذلك بمناسبة مرور عامين اليوم على هجمات السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع الرهائن فورا وبدون شروط وإنهاء المعاناة ووقف الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل والمنطقة.



