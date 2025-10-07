رئيس جامعة دمنهور يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة "اليونسكو"

أعرب الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، عن بالغ فخره واعتزازه، بفوز الدكتور خالد العناني، بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، كأول مصريا و عربيا يقود هذه المنظمة العالمية المرموقة، مؤكدا أن هذا الإنجاز ليس فقط تتويجا لمسيرة حافلة بالعطاء والتميز، بل هو أيضاً شهادة على جهود سيادته الحثيثة التي بذلها خلال مسيرة حافلة في خدمة الآثار والسياحة والثقافة، والتي أهلته بامتياز لهذا الدور المحوري، كما يجسد الثقة العالمية في الكفاءات المصرية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في صياغة السياسات الدولية.

وأكد "ترابيس" أن الدور الريادي الذي قام به "الدكتور العناني"، يعكس رؤية مصر الاستراتيجية ويعزز مكانتها في الساحة العالمية، وإسهاماتها الملموسة في دعم الابتكار والتقدم العلمي والثقافي، مثمنا جهود سيادته المخلصة، متمنيا له دوام النجاح في خدمة قضايا الإنسانية والثقافة، ورفع إسم مصر في كل المحافل الدولية.

و أضاف "ترابيس" أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس الرصيد والثقل الدولي للسياسة الخارجية المصرية في هذا التوقيت الدقيق من تاريخ المنطقة والعالم تحت قيادة حكيمة ودعم كامل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز أكثر من مجرد منصب فحسب، بل هو اعتراف عالمي بوزن مصر وقدرة كوادرها على القيادة الدولية، حيث أن هذا المنصب يعد فرصة ذهبية لتعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني المشترك.