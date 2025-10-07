قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
محافظات

رئيس جامعة دمنهور يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة "اليونسكو"

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني

أعرب الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، عن بالغ فخره واعتزازه، بفوز الدكتور خالد العناني، بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، كأول مصريا و عربيا يقود هذه المنظمة العالمية المرموقة، مؤكدا أن هذا الإنجاز ليس فقط تتويجا لمسيرة حافلة بالعطاء والتميز، بل هو أيضاً شهادة على جهود سيادته الحثيثة التي بذلها خلال مسيرة حافلة في خدمة الآثار والسياحة والثقافة، والتي أهلته بامتياز لهذا الدور المحوري، كما يجسد الثقة العالمية في الكفاءات المصرية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في صياغة السياسات الدولية.

وأكد "ترابيس" أن الدور الريادي الذي قام به "الدكتور العناني"، يعكس رؤية مصر الاستراتيجية ويعزز مكانتها في الساحة العالمية، وإسهاماتها الملموسة في دعم الابتكار والتقدم العلمي والثقافي، مثمنا جهود سيادته المخلصة، متمنيا له دوام النجاح في خدمة قضايا الإنسانية والثقافة، ورفع إسم مصر في كل المحافل الدولية.

و أضاف "ترابيس" أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس الرصيد والثقل الدولي للسياسة الخارجية المصرية في هذا التوقيت الدقيق من تاريخ المنطقة والعالم تحت قيادة حكيمة  ودعم كامل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز أكثر من مجرد منصب فحسب، بل هو اعتراف عالمي بوزن مصر وقدرة كوادرها على القيادة الدولية، حيث أن هذا المنصب يعد فرصة ذهبية لتعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني المشترك.

جامعة دمنهور الدكتور خالد العناني اليونسكو

