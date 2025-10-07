السجن لمتهم بتزوير عقد زواج في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بالسجن 3 سنوات لمتهم بتزوير عقد زواج في مصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ١٠٩٣ لسنة ٢٠٢٠ حنايات مصر القديمة والمقيدة برقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب القاهرة، أن المتهم نشأت و (هارب) عقب الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أنه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة وحال كونه ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك مساعدة موظف عام حسن النية وهو الموثق المنتدب جهة القاهرة التابع لمحكمة الزيتون للأحوال الشخصية للولاية على النفس في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو عقد زواج للطوائف متحدي الملة والمذهب والقيد.

وكشف أمر الإحالة، أن تلك الجريمة صارت واقعة مزورة في صورة اخري وعلى اثر ذلك قدمها غير متزوج التحرير عقد زواجه بالمجني عليها افرين م. علي غير الحقيقة.



كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عربي وهي "شهادة خلو من الواقع والمنسوب صدورها لاحدي الكنائس باسم نشأت و. وذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفق مع مجهول الهوية على اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من الكنائس وساعده بأن آمده بالبيانات.