منتخب مصر للناشئين يواجه تونس وديًا استعدادًا لكأس العالم تحت 17 عامًا



اتفق منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا على خوض مباراتين وديتين أمام منتخب تونس خلال شهر أكتوبر الجاري، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر.



ويشارك المنتخب المصري، بقيادة المدير الفني الكابتن أحمد الكاس، في مونديال تحت 17 عامًا الذي تستضيفه قطر خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر 2025، وسط طموحات كبيرة لتقديم أداء مشرف في البطولة العالمية.



وكانت قرعة المونديال قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا، فنزويلا، وهايتي.



ومن المقرر أن تقام المباراتان الوديتان أمام تونس يومي 10 و13 أكتوبر الجاري على ملاعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يسعى الجهاز الفني إلى اختبار جاهزية اللاعبين والوقوف على التشكيل الأنسب قبل انطلاق البطولة



وتأتي هذه المواجهات الودية ضمن خطة الإعداد الفني والبدني التي وضعها الجهاز الفني، بهدف رفع مستوى التجانس بين اللاعبين قبل خوض غمار المنافسة العالمية.