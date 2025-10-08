قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الجبهة الوطنية تختار عبد البصير وهبة أميناً عاماً مساعداً بالقاهرة

أعلن حزب الجبهة الوطنية برئاسة الوزير عاصم الجزار عن اختيار رجل الأعمال عبد البصير وهبة ليشغل منصب الأمين العام المساعد للحزب بمحافظة القاهرة، ضمن خطة الحزب لضم الكفاءات والخبرات الوطنية إلى صفوفه.

ويمتلك وهبة خبرة تمتد لأكثر من 17 عاماً في مجالات التطوير العقاري والاستثمار، وهو مؤسس إحدى الكيانات العقارية  التي أصبحت كياناً اقتصادياً متنوع الأنشطة في قطاعات التطوير العقاري، الصحة، التعليم الرقمي، الزراعة والتصنيع، والمطاعم والضيافة داخل وخارج مصر.

ويأتي هذا الاختيار ليعكس رؤية الحزب في الاستفادة من الخبرات الناجحة لدعم مسيرته وخدمة أهداف التنمية المجتمعية.

حزب الجبهة الوطنية الجبهة الوطنية حزب الجبهة التطوير العقاري قطاعات التطوير

