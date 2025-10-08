الجبهة الوطنية تختار عبد البصير وهبة أميناً عاماً مساعداً بالقاهرة

أعلن حزب الجبهة الوطنية برئاسة الوزير عاصم الجزار عن اختيار رجل الأعمال عبد البصير وهبة ليشغل منصب الأمين العام المساعد للحزب بمحافظة القاهرة، ضمن خطة الحزب لضم الكفاءات والخبرات الوطنية إلى صفوفه.

ويمتلك وهبة خبرة تمتد لأكثر من 17 عاماً في مجالات التطوير العقاري والاستثمار، وهو مؤسس إحدى الكيانات العقارية التي أصبحت كياناً اقتصادياً متنوع الأنشطة في قطاعات التطوير العقاري، الصحة، التعليم الرقمي، الزراعة والتصنيع، والمطاعم والضيافة داخل وخارج مصر.

ويأتي هذا الاختيار ليعكس رؤية الحزب في الاستفادة من الخبرات الناجحة لدعم مسيرته وخدمة أهداف التنمية المجتمعية.