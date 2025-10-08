بعد التعافي من الإصابة.. موعد عودة محمد شحاتة لتدريبات الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة يانيك فيريرا تلقى دفعة قوية بعودة محمد شحاتة لاعب وسط الفريق إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وتابع الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور أن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح، وبدأ خلال اليومين الماضيين خوض تدريبات بدنية خفيفة تمهيدًا لعودته الكاملة إلى المران الجماعي يوم الإثنين المقبل.

ويُعد انتظام شحاتة في التدريبات خطوة مهمة للجهاز الفني من أجل تجهيزه بدنيًا وفنيًا للعودة التدريجية إلى المشاركة في المباريات الرسمية، خاصة أن الفريق يستعد لمباريات مهمة في بطولة الدوري والكونفدرالية الأفريقية.