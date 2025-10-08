قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الأجهزة الأمنية بأسوان تكشف لغز مصرع أم وابنتها.. وتلقي القبض على الجاني

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

نجح رجال مباحث مديرية أمن أسوان، فى إلقاء القبض على الجانى فى مصرع سيدة وابنتها في ظروف غامضة، بعد مرور ساعات قليلة من الجريمة التى شهدتها منطقة الصداقة القديمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وجاء ذلك بعد تكثيف رجال مباحث مديرية أمن أسوان لجهودهم لتحديد موقع وجود الجانى وهويته وعلى الفور تم إعداد قوة أمنية والقبض عليه.

وكانت قد لقيت سيدة وابنتها مصرعهما، بإحدى العمارات السكنية بأسوان في ظروف غامضة، وجار فحص مسرح الجريمة بواسطة الجهات المختصة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية، إخطاراً يفيد بالعثور على جثتين داخل شقة سكنية، بمنطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان .

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لفك لغز مصرع أم ونجلتها داخل شقتهم السكنية في ظروف غامضة، والوصول إلى الجاني وراء الواقعة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

