وزير الري يستعرض موقف الدراسة المقترحة لإعادة تأهيل حائط رشيد البحري

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، أعمال الصيانة والتأهيل الجارية لحائط رشيد البحري الواقع بنهاية فرع رشيد بطول كيلومتر واحد شرق مصب فرع رشيد، وبطول 200 متر غرب المصب.

ووجه وزير الري -خلال الاجتماع- باستمرار تنفيذ أعمال التأهيل الجارية بحائط رشيد، طبقًا للبرنامج الزمني المقرر.

كما استعرض سويلم موقف الدراسة المقترحة الخاصة بإعادة تأهيل حائط رشيد البحري، بهدف عمل تقييم الحالة الإنشائية للحائط، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع في نطاق 25 كيلومترًا من المنطقة الساحلية شرق وغرب مصب فرع رشيد وفي نطاق 5 كيلومترات داخل مصب فرع رشيد لتحديد الأعمال اللازمة وآليات التمويل.

وقال الوزير إن أعمال الحماية القائمة بحائط رشيد تقوم بدور هام في حماية الأراضي الزراعية الخصبة والاستثمارات الكبرى الموجودة بالمنطقة، والمتمثلة في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي، وعدد من التجمعات السكنية شرق مصب فرع رشيد، ومدينة رشيد الجديدة، ومناطق تعدين الرمال السوداء، وميناء إدكو لتسييل الغاز، وميناء إدكو البحري غرب مصب فرع رشيد، وإيقاف التراجع الحادث في خط الشاطئ وحماية منطقة المصب.

كما يوفر حائط رشيد البحري وأعمال تكريك مصب فرع رشيد الحماية لأسطول الصيد البحري المتمركز في مصب فرع رشيد، حيث يعتبر بوغاز رشيد الممر الرئيسي لمراكب ولنشات الصيد من وإلى البحر، ما يعطيه أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء حائط رشيد البحري في عام 1989 بنهاية فرع رشيد لحماية المنطقة الساحلية بطول 3.5 كيلومتر شرق مصب فرع رشيد وبطول 1.5 كيلومتر غرب المصب.

