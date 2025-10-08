الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى بشأن الإسكان والأمن والكهرباء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت خلال الشهر 32 ألف شكوى وطلب واستفسار متعلقة بمختلف خدمات وأنشطة الإسكان والمرافق، تم توجيهها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية، وتضمنت 23.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، حيث أولت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المعنية اهتمامًا ملموسًا بفحصها ودراستها والتعامل معها، ونجحت الوزارة والجهات المعنية في حسم ومعالجة أسباب والرد على 29.8 ألف شكوى خلال الشهر أو عن فترات سابقة.

وفى سياق متصل تم تلقى ورصد 8686 شكوى وطلبا وبلاغا مرتبطا بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه للتعامل مع الشكاوى الواردة بما ساهم في التخفيف من معاناة المواطنين، وقامت بحسم والرد على 11.3 ألف شكوى وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة.

هذا، وشملت جهود المنظومة، حسبما أفاد "الرفاعي" العديد من القطاعات والمجالات الأخرى، ومن ذلك قطاع الأمن والعدالة؛ ففي مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 14.9 ألف شكوى وطلب خلال سبتمبر، وانتهت الوزارة وقطاعاتها المختلفة من حسم 13.6 ألف شكوى وطلب وارد عن الشهر وفترات سابقة. بينما تعاملت وزارة العدل مع 497 شكوى وطلبا، وتم إنهاء وإزالة أسباب 513 شكوى وطلبا واردا عن الشهر وفترات سابقة.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع 5961 شكوى وطلبا خلال شهر سبتمبر، فيما اختصت المحافظات والأجهزة المعنية بالتعامل مع 1428 شكوى وطلبا بقطاع الكهرباء، وبذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات فور تلقيها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، حيث تم إزالة أسباب والرد على 6962 شكوى عن الشهر وفترات سابقة.

وحول شكاوى الجهاز الإداري والتوظيف، استقبلت وتعاملت المنظومة مع 8160 شكوى وطلبا، تتعلق بمختلف جوانب الجهاز الإداري والأوضاع الوظيفية للعاملين؛ حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم إزالة أسباب والرد على 10.4 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة.

وجاء قطاع الاتصالات أيضا من بين القطاعات التي نالت اهتمام المنظومة خلال الشهر الماضي؛ حيث تلقت منظومة الشكاوى 6219 شكوى مرتبطة بقطاع الاتصالات، حول خدمات الانترنت والبريد وغيرهما، تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفي إطار جهود الوزارة المستمرة والجهات التابعة لها في الرد على شكاوى المواطنين، تم حسم وإزالة أسباب 8597 شكوى وطلبا منها عن الشهر وفترات سابقة.

وبالنسبة لقطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 3367 شكوى وبلاغا وطلبا على مدار سبتمبر حول شبكات الغاز الطبيعي وتركيب العدادات ومحطات تزويد الوقود، وانتهت الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها من معالجة أسباب وحسم 4613 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.

وحول قطاع الموارد المائية والري؛ تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1192 شكوى وبلاغا وطلبا من خلال المنظومة في سبتمبر المنقضي، تعلقت بتطهير المجاري المائية التي تخدم الزراعة، ونقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال 86 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصور متعددة، وانتهت الوزارة والقطاعات والإدارات التابعة لها من معالجة أسباب وحسم 2778 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.

وخلال سبتمبر أيضا، تعاملت وزارة النقل مع 859 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، وشركات النقل البري، وحرصت الوزارة على سرعة التفاعل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات التي تلقتها وتمكنت من معالجة وإزالة أسباب 977 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.

وبصدد عدد من القطاعات الأخرى، ومنها المعاملات المصرفية، أفاد الدكتور طارق الرفاعي أنه استمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بتلقي 4941 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، والمعاملات التمويلية والائتمانية، بالإضافة إلى شكاوى تعطل بعض ماكينات الصراف الآلي. وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 3872 شكوى وطلبا عن الشهر وفترات سابقة.

كما نال قطاع الخدمات والشعائر الدينية اهتماما ملحوظا، ففي إطار حرص وزارة الأوقاف على تنظيم العمل داخل المساجد، والاهتمام بدور الأئمة وتثقيفهم، وإدارة الأوقاف الخيرية، وإدارة المراكز الإسلامية والثقافية بما يسهم في بناء الشخصية المصرية، تعاملت الوزارة مع 743 شكوى وطلبا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال الشهر، وقامت الوزارة والهيئات والقطاعات التابعة لها بحسم والرد على 860 شكوى وطلبا عن الشهر وفترات سابقة.

وأخيرا، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 7747 شكوى ترتبط بمختلف الجوانب البيئية والسلامة العامة، وتعاونت وزارات البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والمحافظات المعنية كل فيما يخصه، لحسم وتقويض أسباب معظم هذه الشكاوى والبلاغات على مدار سبتمبر.

واختتم مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين تقريره موضحا أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز مستوى كفاءة الأداء، بما يضمن تحقيق تواصُل فعال ومباشر مع المواطنين وذلك من خلال تطوير أليات التعامل مع الشكاوى والاستفسارات والتحسين المستمر لمعدلات ومستويات الاستجابة لها، بالتنسيق المستمر مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المعنية وبما يسهم في استدامة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وكسب المزيد من رضاهم.