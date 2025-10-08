مشاحنات بين أنصار مرشحي النواب بدمياط أمام محكمة شطا

شهدت لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة شطا بدمياط، توافد المرشحين لتقديم أوراقهم، فى الساعات الأولى من بدء العمل للجنة تلقى الطلبات، طبقا للمواعيد التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر 8 أيام.

ووقعت بعض المشاحنات بين أنصار المرشحين أمام المحكمة حول اولويه التسجيل بأوراق المرشحين فكلا يسعى للتقدم اولا.

وقام أفراد الأمن المتواجدين أمام المحكمه بفصل المشاحنات بين أنصار المرشحين وتهدات الموقف.

من جانبها أعلنت مديرية الصحة بدمياط رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة الصحة والسكان، لضمان تقديم الدعم الطبي والإداري اللازم للعملية الانتخابية .