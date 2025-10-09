قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وش السعد.. صلاح يضع بصمة جديدة في أكتوبر مع منتخب مصر
ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025
بعد همسة من وزير الخارجية الأمريكي.. ترامب: السلام في الشرق الأوسط بات قريباً
قناة إسرائيلية: حماس وافقت على اتفاق غزة والبيت الأبيض سيعلن قريبا
عمليات تبريد عقب إخماد حريق محل مراتب في الموسكي
لحظات حاسمة.. أنباء عن موافقة نهائية من حماس والفصائل على مسودة اتفاق غزة
مسئول إسرائيلي لأكسيوس: اتفاق وشيك بشأن غزة قد يُعلن الليلة
البيت الأبيض: ترامب يجري فحصًا طبيًا قبل زيارة مرتقبة إلى الشرق الأوسط
أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي
البيت الأبيض يجهّز خطاب ترامب المرتقب لإعلان اتفاق غزة
الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك
اتفاق الشرق الأوسط يقترب.. ترامب يعلن عن زيارة مصر وغزة نهاية الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو.. حظك اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025: علاقات صادقة

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش واوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

  لاستكشاف آفاق جديدة. قد تُثمر المحادثات عن رؤى غير متوقعة، وقد يرشدك الأشخاص الداعمون نحو التقدم. تشعر بقوة في جانبك الاجتماعي، مما يسمح لك بالتواصل مع الآخرين بطرق هادفة. في الوقت نفسه، تتألق إبداعاتك الفطرية، مما يمنحك أفكارًا جديدة لمشاريعك ونموك الشخصي. 

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

 أما العازبون، فقد يجدون فرصًا جديدة في لقاءات ودية أو من خلال شخص في دائرتهم الاجتماعية. إن الحفاظ على انفتاح قلبك وصدقه سيجذب علاقات صادقة، بدلًا من التسرع، اتخذ خطوات ثابتة لبناء الثقة. 

برج الدلو الوظيفي اليوم

سيكون التواصل مفيدًا اليوم، فالتواصل الصحيح قد يُحقق تقدمًا ملحوظًا، مع أن أفكارك الجديدة ستُقدّر، من المهم أن تُوازن بينها وبين التخطيط الواقعي. كن منفتحًا على الآراء، وستجد نفسك تنمو بثبات في بيئتك المهنية. اليوم يحمل لك التقدير والتقدم.

 ‏توقعات برج الدلو صحيا

 مارس المشي صباحًا ومساءً، فهذا يحرق الدهون ويحافظ على لياقتك. على النساء الحوامل تجنب الرياضات الخطرة وركوب الدراجات اليوم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

 هناك رحلات عمل، وعلى العاملين في قطاعات المصارف والمالية والمحاسبة توخي الحذر الشديد عند إجراء الحسابات، من يجتازون مقابلات العمل يجتازونها بسهولة. 

برج الدلو حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الدلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

الفائزون بنوبل الكيمياء

مواطن سعودي من أصول فلسطينية بين الحائزين على نوبل في الكيمياء

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

عصام صاصا وباقي المتهمين

مش هنتفتش.. الداخلية تكشف ملابسات خناقة عصام صاصا والعاملين بملهى ليلي|فيديو

ترشيحاتنا

جانب من الحادث بسوهاج

24 ساعة مشتعلة في سوهاج.. من “ماراثون النواب” إلى مأساة الطريق والمال المحترق

الفقيد الراحل بسوهاج

مصرع أمين شرطة ونجاة نجله في حادث سير بسوهاج

جهود صحية

غلق وتشميع هايبر شهير لضبط 540 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسوان

بالصور

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى

تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y

أكثر من 3300 حالة قسطرة قلبية حتى الآن.. إنجازات مستمرة للمنظومة الصحية بالشرقية |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طعمها حلو وبنحبها.. 3 مشروبات تطهّر الكبد من السموم والمواد الضارة

الكبد
الكبد
الكبد

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد