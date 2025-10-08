قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تعرف على نتائج السباق العالمي «إكستريم إي» في القدية بالسعودية .. صور

إكستريم إي
إكستريم إي
كريم عاطف

أقيمت في مدينة القدية بالرياض منافسات السباق الثاني والأخير من سباق "ديزرت إكس"، ضمن سلسلة سباقات "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية.

وشهد سباق ‏"ديزرت إكس"‏ منافسة قوية بين السائقين، حيث توج النرويجي أندرياس باكيرود والبريطانية كايتي مننجز من فريق هانسن (Hansen) بجائزة المركز الأول.

وشهد السباق التعويضي حماسا كبيرا ومنافسة قوية بين السائقين، حيث تمكن فريق جي بي إكس (JBX Powered by Team Monaco) من انتزاع الصدارة في إحدى المراحل، وحل فريق كارل كوكس موتورسبورت (Carl Cox Motorsport) في المركز الثاني، بينما حصل فريق ستراد (STRAD) على المركز الثالث.

وجاءت المراكز الأولى للسباق، بداية من فريق هانسن (Hansen) بقيادة النرويجي أندرياس باكيرود والبريطانية كايتي مننجز في المركز الأول، وحل فريق جميل موتور سبورت بقيادة السويدي كيفن هانسن والأسترالية مولي تايلور في المركز الثاني، بينما حصل فريق كريستوفرسون موتورسبورت (KMS) بقيادة السويدي يوهان كريستوفرسون ومواطنته ميكايلا كوتولينسكي على المركز الثالث.

ويعتبر سباق "إكستريم إي" هو سلسلة سباقات عالمية لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، ‏تهدف إلى الترويج للسيارات الكهربائية والحديث عن تأثير التغير المناخي. 

وتتميز ‏سباقات "إكستريم إي" بأنها تقام في مواقع مختلفة حول العالم، وتجمع بين سائقين من مختلف ‏الجنسيات والخلفيات.‏

مدينة القدية الرياض ديزرت إكس إكستريم إي سيارات الدفع الرباعي الكهربائية سيارات الدفع الرباعي السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

الاحتلال يعلن إحباط شحنة أسلحة إيرانية موجهة إلى الضفة الغربية| تفاصيل

أرشيفية

ارتفاع خطير.. تجاوز عدد الفلسطينيين في سجون الاحتلال 11,100 معتقل

أرشيفية

مصادر فلسطينية: الساعات الـ48 القادمة ستكون حاسمة في مصير مفاوضات شرم الشيخ

بالصور

بملابس لافتة.. 5 إطلالات لـ يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس
بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس
بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس

خلال سبتمبر.. تعرف على علامات السيارات الأعلى ترخيصا في مصر

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية
الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية
الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

خلطة غريبة ولذيذة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص والسبانخ

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

فيديو

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد