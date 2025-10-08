تعرف على نتائج السباق العالمي «إكستريم إي» في القدية بالسعودية .. صور

أقيمت في مدينة القدية بالرياض منافسات السباق الثاني والأخير من سباق "ديزرت إكس"، ضمن سلسلة سباقات "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية.

وشهد سباق ‏"ديزرت إكس"‏ منافسة قوية بين السائقين، حيث توج النرويجي أندرياس باكيرود والبريطانية كايتي مننجز من فريق هانسن (Hansen) بجائزة المركز الأول.

وشهد السباق التعويضي حماسا كبيرا ومنافسة قوية بين السائقين، حيث تمكن فريق جي بي إكس (JBX Powered by Team Monaco) من انتزاع الصدارة في إحدى المراحل، وحل فريق كارل كوكس موتورسبورت (Carl Cox Motorsport) في المركز الثاني، بينما حصل فريق ستراد (STRAD) على المركز الثالث.

وجاءت المراكز الأولى للسباق، بداية من فريق هانسن (Hansen) بقيادة النرويجي أندرياس باكيرود والبريطانية كايتي مننجز في المركز الأول، وحل فريق جميل موتور سبورت بقيادة السويدي كيفن هانسن والأسترالية مولي تايلور في المركز الثاني، بينما حصل فريق كريستوفرسون موتورسبورت (KMS) بقيادة السويدي يوهان كريستوفرسون ومواطنته ميكايلا كوتولينسكي على المركز الثالث.

ويعتبر سباق "إكستريم إي" هو سلسلة سباقات عالمية لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، ‏تهدف إلى الترويج للسيارات الكهربائية والحديث عن تأثير التغير المناخي.

وتتميز ‏سباقات "إكستريم إي" بأنها تقام في مواقع مختلفة حول العالم، وتجمع بين سائقين من مختلف ‏الجنسيات والخلفيات.‏