قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟
مسئول أمريكي: الحرب في قطاع غزة انتهت فعليًا
على طريقة السادات.. نتنياهو يدعو ترامب لخطاب في الكنيست الإسرائيلي
أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال
خطأ شائع في العقيقة يضيع ثوابها.. اعرف ضوابطها وشروطها
سفير باكستان بالقاهرة: نسعى لتعميق الشراكة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين
بعد اتفاق وقف حرب غزة.. مصدر إسرائيلي يكشف موعد إطلاق حماس للرهائن
طالبت ترامب بضمانات.. حماس تشكر مصر وقطر وتركيا بعد اتفاق وقف حرب غزة
أول إنجاز ملموس بخطة ترامب.. إسرائيل تسحب قواتها وحماس تفرج عن جميع الأسرى
رغم إعلان ترامب عن اتفاق سلام.. انفـجار عنـيف يهز قطاع غـزة
نتنياهو: الحكومة تجتمع للموافقة على اتفاق السلام وإعادة الرهائن
نتنياهو: يومٌ عظيمٌ لإسرائيل.. تعزيز السلام مع جيراننا وتحرير رهائننا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي أمريكي سابق: نوايا أمريكية واضحة لإنهاء الحرب في غزة

غزة
غزة
هاني حسين

أكد السفير باتريك ثيروس دبلوماسي أمريكي سابق، أنه هناك نوايا امريكية واضحة للغاية لإنهاء حرب غزة .

وقال، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إذا نظرنا إلى الفعاليات التي قد جرت على مدار 5 أيام ماضية، هذه النوايا الأمريكية تبدو أنها واضحة للغاية.. يبدو أنها كما كانت هذه الأمور التقليدية فيما يخص القوى العظمى التي اعتادت أن تتخذ هذه المواقف منذ مئات الأعوام، سواء كان ترامب قد سئم أو غاضب لست متأكدا كيف يمكن أن أعرف حالته الآن، ولكنه يرغب في إنهاء هذا الأمر".

وتابع: "إذا استمر هذا الوضع لا أعلم كيف نتنياهو أو حماس أو حتى الحكومة الإسرائيلية سوف تكون قادرة على التعامل بعد هذه الضغوط".

وحول المدى الذي يستطيع معه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يثني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بعض التفاصيل في خطته والتي قد لا تروق اليمين المتطرف وبنيامين نتنياهو شخصيا، قال: "في مرحلة ما، نتنياهو لابد أن يقرر سواء كان يرغب أن يكون رئيسا للوزراء أو يرغب أن يغادر ويذهب إلى السجن، ويمكنه أن يقبل هذا الدعم من لابيد أو ما اعتاد أن يكون حزب العمال".

وأوضح: "ربما لن يحتاج سموتريتش وبن غفير أكثر من ذلك، ويمكن لنتنياهو أن يطلب من ترامب أن يضع ضغوط على سموتريتش وبن غفير، لا أظن أن هذا سيحدث لأن كلا الرجلان يظنان أنهم يتحدثون باسم الرب".

وأردف: "أعتقد أن هذا جنونيا ولا أظن أن أي ضغوط يمكن أن تفلح على هذين الوزيرين، ولكن ترامب لديه هذه الضغوط الكبيرة على نتنياهو، والأمر الوحيد الذي يمكن لنتنياهو أن يفعله هو أن يحاول إيجاد بعض الأصدقاء في واشنطن، أشخاص يعرفهم ترامب ويحاول أن يطالبهم بالتوصل إلى ترامب حتى يتراجع عن هذا الأمر، والأمر كله يعتمد على شخصية الرئيس الأمريكي.. يمكننا أن نقول أيضا أن كل شيء يحدث الآن يبدو وكأنه يقود إلى ربما بداية الحل".

غزة قطاع غزة الاحتلال اسرائيل فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

المرشح ضحية الاعتداء بالغربية

قطّعوا له هدومه | أحمد عبدربه: تعرّضت للضرب أمام محكمة طنطا لمنعي من الحصول على رقم 1 بالكشف

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

ذهب

سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم

وزارة الأوقاف

بعنوان "صحح مفاهيمك".. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة 10 أكتوبر

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يشارك في احتفالية مئوية "علوم القاهرة" وذكرى انتصار أكتوبر

بالصور

درة تخطف الأنظار بإطلالات ملفتة في رحلتها بفرنسا

درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا

تارا عماد تخطف الأنظار بالأبيض فى أسبوع الموضة بباريس

تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى

تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد