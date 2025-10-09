أخبار التكنولوجيا | إكس تطلق نظام تحقق مميز للأعمال التجارية.. هل يمكن لتطبيق أراتاي الهندي منافسة عملاق مثل واتساب؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



جوجل تفاجئ العالم.. وضع الذكاء الاصطناعي يصل للبحث باللغة العربية



واصلت جوجل توسيع نطاق توفر وضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث بعد أن بدأت باختبار الميزة ضمن برنامج Labs في بداية مارس من هذا العام.

أعلنت ميتا، عن تحديث جديد لخوارزمية فيسبوك، يهدف إلى عرض المزيد من مقاطع الفيديو القصيرة "Reels" التي تتناسب مع اهتمامات المستخدمين.

بعد أقل من شهر من الإعلان عنها، بدأت جوجل في طرح Google AI Plus في 36 سوقا ناشئة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد البلدان التي تدعم الخدمة إلى 77 دولة، حيث تهدف جوجل من خلال هذه الخطوة إلى توفير نسخة أرخص من خدمة AI Pro.

أعلنت شركة كوالكوم، عن استحواذها على أردوينو، الشركة الإيطالية المتخصصة في صناعة اللوحات الدائرية القابلة للبرمجة والحواسيب الصغيرة التي تستخدم بشكل شائع في مختبرات الروبوتات والمشروعات الصغيرة لتصميم النماذج الأولية.

أعلنت شركة جوجل عن توسيع نطاق الوصول إلى تطبيقها "أوبال"، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء تطبيقات ويب صغيرة باستخدام أوامر نصية، ليشمل 15 دولة إضافية.

وفقا لشركة تحليل البيانات "البلوكتشينية إليبتك"، تمكن قراصنة يعملون لصالح الحكومة الكورية الشمالية من سرقة أكثر من 2 مليار دولار من العملات المشفرة حتى الآن هذا العام.



أعلن تطبيق واتساب عن طرح ميزة الترجمة الجديدة، التي تتيح للمستخدمين ترجمة الرسائل إلى لغتهم المفضلة مباشرة داخل التطبيق.

أعلنت شركة إكس (تويتر سابقا)، عن إعادة تسمية اشتراكها "المنظمات الموثوقة"، المخصص للشركات والحكومات، لتقديمه في شكلين جديدين: "الأعمال التجارية المميزة" و "المنظمات المميزة".

في الأسابيع الأخيرة، أصبح تطبيق أراتاي، الذي طورته شركة التكنولوجيا الهندية زوهو، حديث البلاد بعد أن شهد تزايدا غير مسبوق في شعبيته.



