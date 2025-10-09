أخبار التكنولوجيا | إكس تطلق نظام تحقق مميز للأعمال التجارية.. هل يمكن لتطبيق أراتاي الهندي منافسة عملاق مثل واتساب؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى الشمال
وزير الخارجية الإيطالي: مستعدون للقيام بدورنا لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة
محمد ثروت: أرحب بتقديم ديو مع ويجز أو توليت.. وأسمع كل الألوان الفنية|فيديو
إعلام عبري : وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ عند الـ 12 ظهراً
أمطار بعدة محافظات.. واحذروا الأمواج بشواطئ هذه المدن| الطقس اليوم
الجماهير يحتشدون في ساحة الرهائن بإسرائيل للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار بغزة
10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور
جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن
أسعار الذهب اليوم الخميس 9-10-2025
نهاية عامين من القتل والإبادة.. فرحة حذرة في غزة بعد إعلان الاتفاق
ترامب: وقف حرب غزة تحول محوري في مسار السلام بالشرق الأوسط
حكم إعطاء زوج الابنة من زكاة المال لتعثره ماديا.. الإفتاء توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

جوجل تفاجئ العالم.. وضع الذكاء الاصطناعي يصل للبحث باللغة العربية
 

واصلت جوجل توسيع نطاق توفر وضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث بعد أن بدأت باختبار الميزة ضمن برنامج Labs في بداية مارس من هذا العام. 

تحديث ثوري من ميتا.. فيسبوك يعيد صياغة تجربة "Reels" كليا

أعلنت ميتا، عن تحديث جديد لخوارزمية فيسبوك، يهدف إلى عرض المزيد من مقاطع الفيديو القصيرة "Reels" التي تتناسب مع اهتمامات المستخدمين.

جوجل توسع نطاق خدمات Google AI Plus لتشمل 36 سوقا جديدة

بعد أقل من شهر من الإعلان عنها، بدأت جوجل في طرح Google AI Plus في 36 سوقا ناشئة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد البلدان التي تدعم الخدمة إلى 77 دولة، حيث تهدف جوجل من خلال هذه الخطوة إلى توفير نسخة أرخص من خدمة AI Pro.

كوالكوم تستحوذ على شركة أردوينو لتعزيز وجودها في صناعة الروبوتات

 

أعلنت شركة كوالكوم، عن استحواذها على أردوينو، الشركة الإيطالية المتخصصة في صناعة اللوحات الدائرية القابلة للبرمجة والحواسيب الصغيرة التي تستخدم بشكل شائع في مختبرات الروبوتات والمشروعات الصغيرة لتصميم النماذج الأولية.

جوجل تطلق أوبال عالميا.. 15 دولة تستعد لاكتشاف ثورة جديدة في عالم البرمجة

أعلنت شركة جوجل عن توسيع نطاق الوصول إلى تطبيقها "أوبال"، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء تطبيقات ويب صغيرة باستخدام أوامر نصية، ليشمل 15 دولة إضافية.

2 مليار دولار مسروقة.. قراصنة كوريا الشمالية يحققون رقما قياسيا مخيفا

وفقا لشركة تحليل البيانات "البلوكتشينية إليبتك"، تمكن قراصنة يعملون لصالح الحكومة الكورية الشمالية من سرقة أكثر من 2 مليار دولار من العملات المشفرة حتى الآن هذا العام.

ترجم محادثاتك بسهولة.. واتساب يطلق ميزة ثورية لآيفون بـ19 لغة


أعلن تطبيق واتساب عن طرح ميزة الترجمة الجديدة، التي تتيح للمستخدمين ترجمة الرسائل إلى لغتهم المفضلة مباشرة داخل التطبيق.


بـ200 دولار شهريا.. إكس تطلق نظام تحقق مميز للأعمال التجارية

أعلنت شركة إكس (تويتر سابقا)، عن إعادة تسمية اشتراكها "المنظمات الموثوقة"، المخصص للشركات والحكومات، لتقديمه في شكلين جديدين: "الأعمال التجارية المميزة" و "المنظمات المميزة".

هل يمكن لتطبيق أراتاي الهندي منافسة عملاق مثل واتساب؟

في الأسابيع الأخيرة، أصبح تطبيق أراتاي، الذي طورته شركة التكنولوجيا الهندية زوهو، حديث البلاد بعد أن شهد تزايدا غير مسبوق في شعبيته.


 

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

