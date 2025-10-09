تنفيذ الملتقى الأسبوعى لأصحاب وراغبي العمل من شباب الخريجين بأسوان

نفذت مديرية العمل بأسوان الملتقى الأسبوعى بين أصحاب العمل أو من يمثلهم وبين راغبى العمل من شباب الخريجين للحصول على فرصة عمل، وذلك لإطلاعهم على فرص العمل المتاحة وطبيعة الأعمال وإلحاقهم بهذه الوظائف.

ويأتى ذلك بناء على توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، وبمتابعة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

شباب الخريجين

من جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأنه يتم متابعة وتكثيف الجهود من كافة إدارات المديرية لتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص ، وأيضاً توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة فى مختلف المنشآت .

ولفت الى أنه يتم التنسيق فى نفس الوقت مع مؤسسات المجتمع المدنى والعمل الأهلى لزيادة الدورات التدريبية المجانية المقدمة لشباب الخريجين لتأهيلهم لدخول سوق العمل وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك سواء للعمل بالمنشآت أو كرواد أعمال بالمهن التى تم التدريب عليها .