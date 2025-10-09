منطقة أسوان الأزهرية تحتفل بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

نظمت منطقة أسوان الأزهرية “ إدارة رعاية الطلاب” احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بقاعة معهد "الإمام الشعراوي" بأسوان.

حضر الاحتفالية، الدكتور سيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، وممثل الأجهزة الأمنية العسكرية، والشيخ محمد حفني، مدير التوجيه بوعظ أسوان، والدكتور محمد منير ، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ولفيف من قيادات المنطقة الأزهرية.

انتصارات أكتوبر

تضمن الحفل فقرات متنوعة من أناشيد وطنية وقصائد شعرية وعروض فنية، تعزز الولاء والانتماء للوطن، وتجسد هذه المناسبة الوطنية.