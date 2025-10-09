قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ننتظر بفارغ الصبر عودة أطفالنا بفضل الرئيس ترامب
ترامب: دول بالشرق الأوسط تمتلك ثروات ستشارك في إعادة إعمار غزة
رفيق خفي للأرض.. اكتشاف كويكب صغير يسلك نفس المدار منذ 6 عقود
أسعار العملات الأجنبية في يوم الخميس
دعاء الشفاء للمريض الوارد عن النبي.. أجمل كلمات ترفع البلاء
رغم اتفاق غزة.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات لقواته بالاستعداد لأي سيناريو محتمل
أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور
ترامب: مستعد للذهاب إلى إسرائيل وإلقاء كلمة أمام الكنيست
ترامب: إيران ستكون جزءًا من عملية السلام الشاملة
ترامب: قلت لنتنياهو إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم
ترامب: الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة يوم الاثنين
منطقة أسوان الأزهرية تحتفل بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

محمد عبد الفتاح

نظمت منطقة أسوان الأزهرية “ إدارة رعاية الطلاب” احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بقاعة معهد "الإمام الشعراوي" بأسوان.  

حضر الاحتفالية، الدكتور سيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، وممثل الأجهزة الأمنية العسكرية، والشيخ محمد حفني، مدير التوجيه بوعظ أسوان، والدكتور محمد منير ، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ولفيف من قيادات المنطقة الأزهرية.  

انتصارات أكتوبر

تضمن الحفل فقرات متنوعة من أناشيد وطنية وقصائد شعرية وعروض فنية، تعزز الولاء والانتماء للوطن، وتجسد هذه المناسبة الوطنية.

الجوافة
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
