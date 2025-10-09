قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إذاعة جيش الاحتلال: دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة
بعد صعود مصر.. ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026؟
أبرز مباريات اليوم الخميس 9-10-2015 والقنوات الناقلة
السعودية ترحب باتفاق غزة وتطالب بتنفيذ المرحلة الأولى من مقترح ترامب
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يُحافظ على توازنه
لبنان.. عون: نأمل في أن يشكل اتفاق غزة خطوة أولى نحو وقف دائم للنار
هيئة البث الإسرائيلية: ويتكوف وكوشنر يصلان اليوم إلى إسرائيل للتحضير لزيارة ترامب
بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
500 دولار شهريا.. فرص عمل في لبنان لفني الكهرباء وميكانيكي.. لينك التقديم
شوبير عن تأهل منتخب مصر : حالة رضا شديد في الشارع الرياضي
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
البيضاء بـ 63 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس
برلمان

مستقبل وطن: اتفاق شرم الشيخ يرسح مكانة مصر كصانعة سلام بالشرق الأوسط

أحمد الشناوي، أمين أمانة الإسكان بحزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أكد أحمد الشناوي، أمين أمانة الإسكان بحزب مستقبل وطن، أن نجاح الوساطة المصرية في التوصل لاتفاق وقف الحرب بين حماس وإسرائيل والمقرر توقيعه في شرم الشيخ يمثل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورسالة واضحة بأن مصر لا تزال الرقم الصعب في معادلة السلام الإقليمي، وصاحبة الموقف المتزن القادر على تحويل المآسي إلى حلول واقعية تحفظ الدماء وتصون الحقوق.

وأوضح الشناوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاتفاق لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بعد أسابيع من الجهد السياسي والدبلوماسي المضني، وإدارة دقيقة لمحادثات متشابكة مع مختلف الأطراف، من واشنطن إلى الدوحة وتل أبيب، وصولًا إلى صيغة متوازنة تعيد الأمل في استقرار غزة ووقف نزيف الدم، مع ضمان دخول المساعدات وتبادل الأسرى.

وأضاف أن اختيار مدينة شرم الشيخ لتوقيع الاتفاق ليس تفصيلاً بروتوكوليًا، بل رمز لسلام صنعته مصر بعرقها وإرادتها، فهي المدينة التي احتضنت مؤتمرات السلام لعقود، وتعود اليوم لتؤكد أن السلام في الشرق الأوسط لا يكتب إلا بأيادي مصرية، مؤكدًا أن ما تحقق يعد تجسيدًا لتوجيهات الرئيس السيسي منذ اليوم الأول للحرب، حين شدد على أن مصر لن تقف صامتة أمام سقوط المدنيين، ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أي غطاء، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الثابت جعل من القاهرة ملاذًا للثقة ومركزًا للحوار حين تراجعت أصوات أخرى.

وشدد الشناوي على أن اتفاق وقف الحرب في شرم الشيخ سيسجل كلحظة فاصلة تعيد الأمل للمنطقة بأسرها في تحقيق السلام، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل جناح السلام في الشرق الأوسط، وقلب العروبة النابض الذي لا يعرف إلا لغة الإنسانية والكرامة، فمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في فرض معادلة جديدة قوامها أن لا استقرار في المنطقة دون دور مصري فاعل.

وقف الحرب حماس إسرائيل شرم الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

عمرو دوارة

خالد جلال ناعيا عمرو دوارة: فقدنا ناقدا ومؤرخا كبيرا للمسرح المصري

محمود ياسين جونيور

محمود ياسين جونيور يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "لينك"

هيبتا

الجزء الثاني من فيلم هيبتا يحقق 3 ملايين جنيه في أول يوم عرض

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

