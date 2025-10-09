مستقبل وطن: اتفاق شرم الشيخ يرسح مكانة مصر كصانعة سلام بالشرق الأوسط

أكد أحمد الشناوي، أمين أمانة الإسكان بحزب مستقبل وطن، أن نجاح الوساطة المصرية في التوصل لاتفاق وقف الحرب بين حماس وإسرائيل والمقرر توقيعه في شرم الشيخ يمثل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورسالة واضحة بأن مصر لا تزال الرقم الصعب في معادلة السلام الإقليمي، وصاحبة الموقف المتزن القادر على تحويل المآسي إلى حلول واقعية تحفظ الدماء وتصون الحقوق.

وأوضح الشناوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاتفاق لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بعد أسابيع من الجهد السياسي والدبلوماسي المضني، وإدارة دقيقة لمحادثات متشابكة مع مختلف الأطراف، من واشنطن إلى الدوحة وتل أبيب، وصولًا إلى صيغة متوازنة تعيد الأمل في استقرار غزة ووقف نزيف الدم، مع ضمان دخول المساعدات وتبادل الأسرى.

وأضاف أن اختيار مدينة شرم الشيخ لتوقيع الاتفاق ليس تفصيلاً بروتوكوليًا، بل رمز لسلام صنعته مصر بعرقها وإرادتها، فهي المدينة التي احتضنت مؤتمرات السلام لعقود، وتعود اليوم لتؤكد أن السلام في الشرق الأوسط لا يكتب إلا بأيادي مصرية، مؤكدًا أن ما تحقق يعد تجسيدًا لتوجيهات الرئيس السيسي منذ اليوم الأول للحرب، حين شدد على أن مصر لن تقف صامتة أمام سقوط المدنيين، ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أي غطاء، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الثابت جعل من القاهرة ملاذًا للثقة ومركزًا للحوار حين تراجعت أصوات أخرى.

وشدد الشناوي على أن اتفاق وقف الحرب في شرم الشيخ سيسجل كلحظة فاصلة تعيد الأمل للمنطقة بأسرها في تحقيق السلام، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل جناح السلام في الشرق الأوسط، وقلب العروبة النابض الذي لا يعرف إلا لغة الإنسانية والكرامة، فمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في فرض معادلة جديدة قوامها أن لا استقرار في المنطقة دون دور مصري فاعل.