نادر السيد: على حسام حسن الاعتذار لهاني أبو ريدة لهذا السبب

قال نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر السابق، إن المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني حسام حسن، كان من المفترض أن يعتذر لهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، على تصريحاته السابقة التي انتقده فيها قبل توليه رئاسة الاتحاد، حين قال: "مش عايزين الناس القديمة ترجع تاني."

وأوضح نادر السيد، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس، أن العلاقة بين الطرفين تحتاج إلى قدر من الهدوء والمصارحة، مؤكدًا أن استمرار الخلافات قد يؤثر على استقرار المنتخب في الفترة المقبلة.

وأضاف: "مهما كانت احترافية هاني أبو ريدة، أكيد هيكون في نوع من التربص بحسام حسن بسبب الموقف القديم، ومن الممكن أن تؤدي هذه الحساسية إلى الإطاحة به من تدريب المنتخب في أي وقت."

وأكد نادر السيد أن التعامل بين الطرفين حاليًا يتم بشكل احترافي، لكنه يرى أن "الأمور داخليًا ليست في أفضل حال"، مشددًا على أهمية تهدئة الأجواء وتصفية الأجواء من أجل مصلحة المنتخب الوطني.

واختتم حديثه قائلًا: "يجب أن تستمر الثقة في حسام حسن حتى نهاية عقده مع المنتخب، والممتد حتى كأس العالم 2026، لأن الاستقرار هو مفتاح النجاح في المرحلة المقبلة."