توك شو

أخبار التوك شو: وزير الرياضة: محمد صلاح منتج مصري نتشرف به.. وأحمد موسى: الرئيس بعث برسائل طمأنة واضحة للمصريين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


الرئيس السيسي: عملت على ترميم التداعيات التي حدثت في مصر بعد 2011 للإنطلاق نحو المستقبل
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عمل على ترميم كل المشاكل التي حدثت خلال السنوات الماضية بما فيها الفترة من 2011 وبناء  أرضية يمكن البناء عليها للإنطلاق نحو المستقبل.



الرئيس السيسي: لابد من تواجد معايير واحدة عند ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لابد من تواجد  معايير واحدة عند ضخ دماء جديدة في مختلف مؤسسات الدولة.


أحمد عمر هاشم شاهد النبي الكريم بالمنام.. تسجيل صوتي يكشف التفاصيل
أكد الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مصر فقدت عالم وإنسان عظيم، قدم الكثير للأمة الإسلامية، ولطلاب الأزهر الشريف، وهو الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء.


أكتوبر شهر الانتصارات .. أحمد موسى: ننتظر جميعًا تأهل المنتخب لكأس العالم |فيديو
علّق الإعلامي أحمد موسى على مباراة المنتخب المصري ونظيره الجيبوتي، قائلاً: شهر أكتوبر إن شاء الله يكون شهر انتصارات.



اسم مصر شرف.. وزير الرياضة: محمد صلاح منتج مصري نتشرف به
علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على فوز المنتخب المصري وتأهله إلى كأس العالم، قائلا: نشكر الرئيس السيسي ودعمه المتواصل للرياضيين والرياضة المصرية.


ضياء رشوان: محادثات الانسحاب ووقف إطلاق النار تمهّد للنقاط الأكثر جوهرية
قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ الجدول الزمني للمفاوضات الجارية قد يكون مرتبطًا بمصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ترامب يسعى لإنهاء المفاوضات سريعًا قبل موعد إعلان جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة القادمة في الثانية عشرة ظهرًا، ما قد يدفعه للإسراع في توقيع الاتفاق.



14 محافظة.. تفاصيل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025
قال الكاتب الصحفي محمود فهمي إن اليوم بدأ تنفيذ الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي مؤخرا.



أحمد موسى: الرئيس بعث برسائل طمأنة واضحة للمصريين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس بعث برسائل طمأنة واضحة للمصريين، مؤكدًا أن القاهرة تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق يحقق الأمن والسلام في المنطقة.


محمد ثروت: تعلمت من عبد الوهاب أن احترام الجمهور هو مفتاح النجاح
أكد الفنان الكبير محمد ثروت أن الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب كان له تأثير كبير في مسيرته الفنية والإنسانية، مشيرًا إلى أنه تعلم منه أن احترام الجمهور أساس النجاح الحقيقي، وأن الموهبة مسؤولية يجب الحفاظ عليها وتقديمها بما يليق بذوق المستمعين.

بالصور

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

الجوافة
الجوافة
الجوافة

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض.. تعرف عليها

قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض

