14 محافظة.. تفاصيل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

قال الكاتب الصحفي محمود فهمي إن اليوم بدأ تنفيذ الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي مؤخرا.

الانتخابات تجري على مرحلتين

وأضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة «dmc» أن تلك الانتخابات تجرى على مرحلتين، الأولى تضم 14 محافظة، والثانية تضم حوالي 13 محافظة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ في الخارج يومي 7 و 8 نوفمبر، وفي الداخل 10 و11 نوفمبر.

المرحلة الثانية

وأوضح أن المرحلة الثانية سوف تبدأ عمليات التصويت بها يوم 21 و 22 نوفمبر، وفي الداخل ستكون يومي 24 و 25 نوفمبر، والهيئة الوطنية للانتخابات وفرت كافة الإمكانيات والدعم اللوجستي والفني لبدء عمليات تلقي طلبات الترشيح من الراغبين.