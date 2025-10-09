المؤتمر الأول لشباب وشابات إيبارشية برج العرب والعامرية

نظمت إيبارشية برج العرب والعامرية مؤتمرها الأول لشباب وشابات الإيبارشية، تحت عنوان بيترا، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمنطقة عبد القادر بحري، بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف الإيبارشية، وبمشاركة أكثر من ١٥٠٠ شاب وشابة على مستوى كنائس الإيبارشية.

محاضرات روحية

تضمن اليوم الأول من المؤتمر محاضرة ألقاها نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، بعنوان "استحالة تحريف الكتاب المقدس"، كما تخلل اليوم فقرات ترانيم، ولقاء مفتوح مع نيافته، أما اليوم الثاني فاشتمل على فقرة ترانيم روحية قدمها كورال مار إفرام السرياني، كما ألقى الخادم مينا ناجي محاضرة عن "الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه والاستفادة منه بطريقة نافعة ومثمرة في الحياة اليومية والخدمة"، فيما تضمن اليوم الثالث محاضرة قدما الأب القمص إرميا يوسف كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقنا، بعنوان "كيفية إنشاء علاقة قوية مع الله لنكون ثابتين كصخور فيه".

واختتم المؤتمر بالتسبحة والصلاة، وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.