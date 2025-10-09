بمواصفات ثورية .. إليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق مزود بمروحة تبريد نشطة

تُطلق شركة ريد ماجيك مجددًا أحدث ابتكاراتها في تكنولوجيا الهواتف الذكية وهو هاتفها الرائد الجديد المُخصص للألعاب وتشير شائعة جديدة إلى نظام التبريد النشط في ريد ماجيك 11 برو.

وفقًا للتسريبات من المتوقع أن يأتي هاتف Red Magic 11 Pro مزوّد ​​بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وهو أفضل معالج من كوالكوم، ويُقدّم أداءً فائقًا. مقارنة بهواتف الألعاب المتواجدة بالأسواق وذلك لتواجد نظام تبريد نشط ليحافظ على الهاتف مع ساعات اللعب الطويلة.

مواصفات هاتف Red Magic 11 Pro

تُشير التسريبات إلى أن هاتف Red Magic 11 Pro من الهواتف الأكثر ترقبًا في النصف الثاني من هذا العام وذلك لأنه يجمع بين نظامي التبريد الهوائي والمائي ولا تشير التسريبات إلى آلية عمل هذا الحاسوب، إلا أنه وفقا للتسريبات قد يكون هاتف Red Magic 11 Pro هو الأول من نوعه.

ويعد من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن هاتف Red Magic 11 Pro في الصين في 17 أكتوبر 2025 وذلك ضمن أحدث تشكيلة رائدة من هواتف الألعاب من طراز Pro، ويعد أحدهما طراز 11 Pro+ وقد أشارت شائعات سابقة إلى أن سلسلة Red Magic 11 Pro هذه ستقدم كاميرا سيلفي مدمجة في الشاشة، وماسح بصمات أصابع ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية، وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.