الأحد .. ترامب يزور تل أبيب ويلقي كلمة في الكنيست

أعلنت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل الأحد إلى تل أبيب حيث سيلقي كلمة في الكنيست.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المرجّح أن يبدأ الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة يوم الاثنين المقبل، في ظل المساعي الدبلوماسية المتصاعدة لتحقيق صفقة تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفق ما ورد في التقرير، فإن هذا التوقيت المبدئي مرهون بموافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه، وهو شرط رئيسي لبدء تنفيذ بنود الصفقة التي تشمل أيضًا انسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود متّفق عليها وتبادل الأسرى.

وكان ترامب قد بيّن في مقابلة أن “الرهائن سيُطلَق سراحهم على الأرجح يوم الاثنين”، وهو ما يُعدّ تقديرًا مبدئيًا في ظل تعقيدات التنفيذ الميداني.

إضافة إلى ذلك، تتوقع المصادر أن تقوم إسرائيل بسحب قواتها تدريجيًا فور المصادقة على الاتفاق، وتُمهَّد المرحلة التالية لإطلاق الأسرى وفق جدول زمني متفق عليه، مع مراعاة ضمانات أمنية ومراقبة دولية.