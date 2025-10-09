قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
الأحد .. ترامب يزور تل أبيب ويلقي كلمة في الكنيست

محمود نوفل

أعلنت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  سيصل الأحد إلى تل أبيب حيث سيلقي كلمة في الكنيست.

وفي وقت سابق قال  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المرجّح أن يبدأ الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة يوم الاثنين المقبل، في ظل المساعي الدبلوماسية المتصاعدة لتحقيق صفقة تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس. 

ووفق ما ورد في التقرير، فإن هذا التوقيت المبدئي مرهون بموافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه، وهو شرط رئيسي لبدء تنفيذ بنود الصفقة التي تشمل أيضًا انسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود متّفق عليها وتبادل الأسرى. 

وكان ترامب قد بيّن في مقابلة أن “الرهائن سيُطلَق سراحهم على الأرجح يوم الاثنين”، وهو ما يُعدّ تقديرًا مبدئيًا في ظل تعقيدات التنفيذ الميداني. 

إضافة إلى ذلك، تتوقع المصادر أن تقوم إسرائيل بسحب قواتها تدريجيًا فور المصادقة على الاتفاق، وتُمهَّد المرحلة التالية لإطلاق الأسرى وفق جدول زمني متفق عليه، مع مراعاة ضمانات أمنية ومراقبة دولية.

محمود العسيلي وزوجته
البطاطس
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
