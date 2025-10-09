لتحقيق المصالح الوطنية.. خبير يكشف موقف حماس من خطة ترامب

أكد اللواء أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي على أن هناك مؤشرا إيجابيا فيما يتعلق بجدية المباحثات من الجانب الفلسطيني وحركة المقاومة حماس، إلى جانب شركاء المقاومة المتواجدين في قطاع غزة وهي الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي.

المقاومة الفلسطينية

وأشار اللواء أيمن عبد المحسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» إلى أن ذلك يؤكد على إصرار من جانب المقاومة الفلسطينية على تنفيذ بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يحقق المصالح والأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني.

تهيئة الأجواء في المفاوضات

وقال المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي إن ما تشهده القاهرة وخاصة شرم الشيخ من مفاوضات جادة على مدار ثلاثة أيام، واليوم بصفة خاصة في ظل وجود وفود رفيعة المستوى تؤكد على جدية المفاوضات والجهود المصرية الكبيرة لتهيئة الأجواء في المفاوضات، والإصرار على انجاحها بالتعاون مع شركاء الوساطة.