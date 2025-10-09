قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
توك شو

إذاعة جيش الاحتلال: الفرق القتالية في قطاع غزة تلقت أوامر بالاستعداد لإعادة انتشارها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلن إذاعة جيش الاحتلال، أن الفرق القتالية في قطاع غزة تلقت أوامر بالاستعداد لإعادة انتشارها، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

قالت شبكة CNN إن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات لقواته بـ"الاستعداد لأي سيناريو محتمل"، وذلك عقب الإعلان عن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن المرحلة الأولى من خطة السلام.

وأوضح بيان للجيش، صباح الخميس، أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زامير وجّه القوات إلى “تعزيز الدفاعات والاستعداد الكامل لأي تطور”، مع الاستعداد كذلك لقيادة عملية استعادة الرهائن.

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لتحقيق أهداف الحرب وحماية مواطني دولة إسرائيل على جميع الجبهات".

من جهته، حذّر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، الفلسطينيين من العودة إلى مدينة غزة أو الاقتراب من المناطق التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية في جنوب وشرق القطاع، حتى صدور تعليمات رسمية جديدة.


 


 

جيش الاحتلال الاحتلال قطاع غزة غزة الجيش الإسرائيلي

