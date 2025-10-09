«ليلة سقوط بغداد» يغيب عن قائمة أفضل 25 فيلمًا سينمائيًا في الربع الأول من القرن 21.. فيديو

علق الناقد الفني أحمد سعد الدين على الجدل المثار خلال الأيام الأخيرة حول نتائج استفتاء أفضل 25 فيلمًا مصريًا في الربع الأول من القرن 21 والذي شارك فيه 63 ناقدًا مصريًا لاختيار الأفلام من بين 881 عملًا عُرضت منذ يناير 2001 وحتى يوليو الماضي.

وقال سعد الدين في مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وعبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن القائمة تمثل في النهاية وجهة نظر النقاد المشاركين، مؤكدًا أن الاستفتاء لا يعني أنها أفضل 25 فيلمًا بشكل مطلق، لأن التقييم في السينما يظل أمرًا نسبيًا يعتمد على الذوق الفني والزاوية التي يرى منها كل ناقد العمل.

وأضاف أن هناك أفلامًا مهمة غابت عن القائمة رغم استحقاقها، مثل ليلة سقوط بغداد وبنتين من مصر، مشيرًا إلى أنها تحمل أبعادًا فنية وسياسية لا تقل قيمة عن بعض الأفلام التي تم اختيارها.

وأوضح أن بعض الأعمال التي وردت ضمن القائمة أثارت تحفظه، قائلًا: وجود فيلم مثل أبو زعبل 89 رغم كونه عملًا جيدًا، إلا أنه أقرب إلى الوثائقي، وليس روائيًا بالكامل، ما يثير تساؤلات حول معايير الاختيار.



