عضو بـ«الجبهة الوطنية»: اتفاق وقف الحرب في غزة يعكس دور الجهود المصرية لوقف نزيف دماء الفلسطينيين

أشاد المهندس أحمد حلمي ، العضو بحزب الجبهة الوطنية ، بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين و دخول المساعدات الإنسانية ، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق التاريخى يعكس الدور الناجح للجهود المصرية في وقف نزيف الدماء للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد حلمي في بيان له أن تفاهم حماس وإسرائيل حول مقترح الرئيس الأمريكي ترامب كان سبب رئيسي في التوصل إلى إتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة ، مشيرا إلى أن كل الأمور كانت مبشرة بالتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال كلمته أمس في احتفال تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بأنه تلقى أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار العضو بحزب الجبهة الوطنية إلى أن قبول الرئيس الأمريكي ترامب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة ، يؤكد دور مصر المحوري وتأثيرها الكبير في المنطقة العربية والشرق الأوسط ، لافتا أن مصر كل يوم تثبت للعالم كله أنها حائط الصد الأول المنيع للدفاع عن القضية الفلسطينية شاء من شاء وأبى من أبى.

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون بمثابة رسم خريطة جديدة لتحقيق خطة ترامب للسلام وإنهاء حرب غزة التي استمرت لمدة عامين تم فيها إراقة دماء الشعب الفلسطيني الصامد الذي تحمل الكثير من أجل بلده ، مشيرا إلى أنه حان الوقت لهذا الشعب الفلسطيني الصامد أن يعود مرة آخرى لكي يحيا حياة كريمة مثل كل شعوب العالم.

وكان قد تقدم أمس رجل الأعمال المهندس أحمد حلمي بأوراق ترشحه عن دائرة سيدي جابر بمحافظة الاسكندرية والتي تضم مناطق (سيدي جابر – باب شرق – العطارين – المنشية – الجمرك) ممثلا عن حزب الجبهة الوطنية حيث حصل على رقم ٢ رمز السيارة.

