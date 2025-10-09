قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قمة مصر الاتحاد الأوروبي تناقش التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والطاقة
أول يوم شغل.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات في المنوفية
هتقلب الموازيين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet
رئيس الوزراء: مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
مكتب نتنياهو : وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة مساء
وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير
مدبولي: مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
الرقب يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق غزة.. وترامب: يوم عظيم للسلام
أذكار الصباح .. اعرف فضلها وآخر موعد لترديدها ولا تتكاسل عنها
العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد
مدبولي: الرئيس السيسي يُؤكد دعمه الكامل لأهداف قمة الكوميسا
خالد الغندور بعد وقف الحرب على غزة: علينا الفخر بمصر ورئيسها
برلمان

عضو بـ«الجبهة الوطنية»: اتفاق وقف الحرب في غزة يعكس دور الجهود المصرية لوقف نزيف دماء الفلسطينيين

عبد الرحمن سرحان

أشاد المهندس أحمد حلمي ، العضو بحزب الجبهة الوطنية ، بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين و دخول المساعدات الإنسانية ، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق التاريخى يعكس الدور الناجح للجهود المصرية في وقف نزيف الدماء للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد حلمي في بيان له أن تفاهم حماس وإسرائيل حول مقترح الرئيس الأمريكي ترامب كان سبب رئيسي في التوصل إلى إتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة ، مشيرا إلى أن كل الأمور كانت مبشرة بالتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال كلمته أمس في احتفال تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بأنه تلقى أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار العضو بحزب الجبهة الوطنية إلى أن قبول الرئيس الأمريكي ترامب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة ، يؤكد دور مصر المحوري وتأثيرها الكبير في المنطقة العربية والشرق الأوسط ، لافتا أن مصر كل يوم تثبت للعالم كله أنها حائط الصد الأول المنيع للدفاع عن القضية الفلسطينية شاء من شاء وأبى من أبى.

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون بمثابة رسم خريطة جديدة لتحقيق خطة ترامب للسلام وإنهاء حرب غزة التي استمرت لمدة عامين تم فيها إراقة دماء الشعب الفلسطيني الصامد الذي تحمل الكثير من أجل بلده ، مشيرا إلى أنه حان الوقت لهذا الشعب الفلسطيني الصامد أن يعود مرة آخرى لكي يحيا حياة كريمة مثل كل شعوب العالم.

وكان قد تقدم أمس رجل الأعمال المهندس أحمد حلمي بأوراق ترشحه عن دائرة سيدي جابر بمحافظة الاسكندرية والتي تضم مناطق (سيدي جابر – باب شرق – العطارين – المنشية – الجمرك) ممثلا عن حزب الجبهة الوطنية حيث حصل على رقم ٢ رمز السيارة.

وأكد حلمي أن قرار الترشح يأتي مدفوعا برغبته في رد الجميل لأهالي الدائرة وأنه سيضع نصب أعينه تقديم الدعم  اللازم للارتقاء بمستوى الخدمات بها بما يحقق طموح أهالي دائرة سيدي جابر.

وأضاف حلمي أن شعار حملته سيكون "صوتكم هو سلاحي وخدمتكم ستطل هدفي الأول " ووجه رسالي للأهالي قائلا " أسعى لأكون صوتكم تحت قبة البرلمان كما كنت دائما بينكم في الشارع ومعكم في كل موقف.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

الهلال الاحمر

الهلال الأحمر يدفع نحو 3450 طنا من المساعدات العاجلة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 47 إلى غزة

التضامن الاجتماعي

التضامن تنظم ورشة عمل بعنوان “آليات وضوابط متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية في ضوء مؤشرات برامج الأداء للعام المالي 2025/2026”

الانيميا

الأنيميا والسمنة والتقزم .. فحص أكثر من 523 ألف طالب بالمدارس الابتدائية

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

