بعد مفاوضات شرم الشيخ ..ويتكوف وكوشنر يزوران تل أبيب

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق يصلان مساء اليوم إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق وصل جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق، إلى مدينة شرم الشيخ ، برفقة ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، للمشاركة في المفاوضات الجارية بشأن صفقة إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب في غزة التي تجاوزت عامها الثاني.

وكان الرئيس ترامب قد عقد اجتماعاً في البيت الأبيض مع فريقه للأمن القومي، لمتابعة تطورات المفاوضات قبيل مغادرة الوفد الأمريكي إلى مصر.

كما التقى ترامب لاحقاً عدداً من عائلات الأسرى الإسرائيليين والأمريكيين الذين كانوا محتجزين لدى حماس، مؤكداً لهم أن “الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة في الجهود للتوصل إلى اتفاق”.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه صدرت أوامر للفرق العسكرية في غزة بالاستعداد للانسحاب الكامل من القطاع أو التراجع إلى الخطوط الخلفية.

وأشار الإعلام العبري إلى أن وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ عند الـ 12 ظهراً.

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية: “بعد مصادقة الحكومة على الاتفاق، سيتمكن سكان مدينة غزة من العودة إليها اعتبارا من يوم غد”.

فيما أعلنت حركة حماس، وفقا لما ورد في خبر عاجل تداولته وسائل إعلام فلسطينية، أنها توصلت إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، يتضمّن انسحاباً لقوات الاحتلال وتبادل الأسرى بين الأطراف المعنية.

ووفقاً لبيان الحركة، فإن الاتفاق يشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار وتحديد آليات لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، إلى جانب تبادل قوائم الأسرى والمحتجزين وفق معايير يتفق عليها.

وفي البيان، أكّدت حماس أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأن الأطراف الراعية على أتم استعداد لتوقيع الاتفاق في مصر خلال الساعات المقبلة.