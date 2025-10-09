لجان تلقي أوراق الترشح بانتخابات مجلس النواب تواصل عملها لليوم الثاني

تواصل لليوم الثاني على التوالي لجان تلقى وفحص أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 28 لجنة على مستوى الجمهورية، فى تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر لمدة ثمانية أيام.

يبدأ تلقى الطلبات يوميا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.

صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام في اليوم الأول بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح( 1392 ) علي النظام الفردي على مستوي الجمهورية، ولم يشهد اليوم الأول أي ترشح على نظام القوائم.

وتابع القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال البث الحى مع رؤساء لجان تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، سير عمل أول أيام فتح باب الترشح، وتوافد طالبي الترشح لمقار اللجان بكافة محافظات الجمهورية، ورصدت الغرفة وجود كثافات عالية بجميع لجان تلقى طلبات الترشح بمختلف المحافظات وتم التنسيق مع رؤساء اللجان ومديريات الأمن لتنظيم الحضور أمام اللجان وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات الرقمنة المستندات وحفظها الكترونيا.