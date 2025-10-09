مدبولي: مصر تواصل تعزيز التعاون مع دول الكوميسا في مجالات التنمية المستدامة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تعزيز التعاون بين مصر ودول تجمع الكوميسا (السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي) في مجالات الصحة والطاقة والبنية التحتية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

مصر تنفذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية 

 وأشار إلى أن مصر تعمل بشكل مستمر على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.

وأثناء مشاركته في فعاليات قمة الكوميسا، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد  على دعم مصر الكامل لأهداف التجمع الإقليمي، معتبراً أن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء يعد خطوة هامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين بنية الاقتصاد الوطني، من خلال إصلاحات في البنية التحتية، التي تهدف إلى تسهيل عمليات الاستثمار وزيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء في الكوميسا.

 وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، تحدث مدبولي عن التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على النمو في العديد من الدول، مشيراً إلى أن مصر تواجه تباطؤاً في النمو نتيجة لهذه التحديات، ولكن الحكومة تسعى لتوجيه هذه التحديات إلى فرص من خلال التركيز على الابتكار وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.

دعا رئيس مجلس الوزراء إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن مصر تتطلع إلى استكمال مشاريع التعاون المشتركة التي ستعود بالفائدة على جميع الدول الأعضاء في الكوميسا.

