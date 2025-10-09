محافظ الجيزة يكرم أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025

كرم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أوائل الدورات التدريبية الذين حققوا المراكز الأولى في دورات مركز التنمية المحلية بسقارة ومركز التنمية البشرية بديوان عام المحافظة عن العام 2024 / 2025، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير بيئة عمل طموحة لتشجيع وتحفيز العاملين بأجهزة المحافظة.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت أمس، الأربعاء، بحضور هند عبد الحليم، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام، ومحمد مرعي، السكرتير المساعد.

وهنأ محافظ الجيزة المكرمين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا حرصه على دعم كل جهد من جانب العاملين لتطوير قدراتهم وتحسين آليات العمل بأجهزة المحافظة، مشيرًا إلى أن الفرصة متاحة أمام جميع العاملين للمشاركة في البرامج التدريبية ضمن خطط تنمية الموارد البشرية.

ووجه المحافظ مدير الإدارة العامة للموارد البشرية ومدير إدارة التدريب ببحث احتياجات العاملين من الدورات والبرامج التدريبية غير المتوفرة بالمراكز والمعاهد الحكومية، والعمل على التعاقد مع الجهات المعتمدة لتوفير المزيد من فرص التطوير ورفع كفاءة العنصر البشري بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش المحافظ مع المكرمين محتوى الدورات التدريبية التي شاركوا بها، وأبدى اهتمامه بتطبيق المشروعات والأفكار التي تم إعدادها خلال تلك الدورات بما ينعكس إيجابًا على تطوير الأداء داخل الإدارات المختلفة بالمحافظة.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى مقترحات الحضور ورؤيتهم لتطوير بيئة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا ببحثها والاستفادة منها ضمن خطط التطوير القادمة.

وأكد المهندس عادل النجار أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية يمثل أحد أهم محاور تطوير العمل الحكومي بالمحافظة، مشددًا على أن بناء قدرات العاملين هو الأساس في تحقيق التميز المؤسسي ورفع كفاءة الأداء داخل الإدارات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في دعم برامج التدريب المستمر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشمل الحفل تكريم القائمين على العملية التدريبية للعام المالي 2024 / 2025، تقديرًا لجهودهم في دعم وتنفيذ برامج التدريب وتنمية مهارات العاملين، حيث تم تكريم كل من وائل محمد شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمشرف على الإدارة العامة للموارد البشرية، وسامية عبد الرازق أحمد، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، وهاني محمد صلاح، وكيل الإدارة العامة للموارد البشرية، ونورا أبو سريع عبد العظيم، مدير إدارة التدريب ومدير مركز تدريب التنمية البشرية بالديوان العام، ومحمد مجدي كامل محمد، مسئول إدارة التدريب، ومي حسام الدين زكي، مسئول إدارة التدريب.

كما تم تكريم أوائل الدورات التدريبية ضمن خطة التدريب بمركزي سقارة والتنمية البشرية بديوان عام المحافظة للعام 2024 / 2025، وهم زينب محمود عبد الله محمود، ومحمد سمير أحمد مصطفى، وهشام مصطفى أمين سعد، ونورا فاروق زكي علي، ومحمد عبد الشافي أحمد، وشيماء ممدوح عبد الوهاب يوسف، وإيريني صموئيل عازر بشاي، وأمل محمود عبد الصادق عبد الحميد، ومحب حمدان عباس حسن، وعبد المنعم محمد سيد محمد، ونجلاء فتحي عبد الظاهر الحديدي، وعبد الرحمن عبد العال محمود، ونورا محمد عبد العظيم، ونهاد عبد الرحمن أحمد علي، ونبيل فوزي عبد الله الصياد، وعبد الرحمن محمد عبد الفتاح عبد الله، وسوزان حسني محمود السيد، ونبيل قدري عبد الباقي عبد الباقي، وأنصاف فارس محمد ثابت، محمد حسني أبو عجيلة، ومحمد عيد سيد محمود، وحسين أنور أحمد عطية، وطارق هلال عبد السميع، ومحمود محمد محمود يوسف، وهالة كمال متولي.