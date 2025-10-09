جامعة الوادى الجديد توضح حقيقة تعدي طالبتين على زميلتهما

اعلنت جامعة الوادي الجديد ان الواقعه الخاصة بتعدي طالبتين على طالبة أخرى داخل كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد والتى تداولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي حدثت خارج أسوار الجامعة والكلية بعد انتهاء المحاضرات، وليس داخل الحرم الجامعي.

واكدت الجامعه في بيان لها ان إدارة كلية الاداب فور علمها بالواقعة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطالبات وفق اللوائح الجامعية، كما شددت الجامعه على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكانت بعض الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي تداولات منشورات خاصة بتعدي طالبتين علي زميلة لهم داخل الحرم الجامعي مطالبين الجامعه باتخاذ اجراءات رادعة تجاه الطالبات لتعديهم علي قيم المجتمع وعدم احترامهم لحرم جامعة الوادى الجديد .