دوللي شاهين تطرح كليب أغنيتها الجديدة ترند باللهجة الإسبانية بالذكاء الاصطناعي

طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين كليب أغنيتها الجديدة "ترند" باللهجة المصرية ولأول مرة تغني باللهجة الإسبانية واللهجة الإسبانية من كلمات دوللي شاهين، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وجميع المنصات الموسيقية الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، و قد حققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة عالية بعد طرحها بساعات قليلة.



أغنية ترند من كلمات الشاعر أحمد سليم، واللهجة الإسبانية كلمات دوللي شاهين، وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان، فيما تولى عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي. والفيديو كليب تم تنفيذه بتقنية الـ Ai فكرة دوللي شاهين وهي فكرة ابتكرتها دوللي شاهين لتمنح العمل لمسة عصرية مختلفة.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين تضمنت أغنيات مثل: “ياللا يا غدار”، “روح زورن” بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، إضافة إلى “أنا الحاجة الحلوة”، “ست البنات”، “حوش الدلع”، “حكاية بن”، “حبيبتي يا أمي”، و“الملكة QUEEN” التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.