القادري: إعلان السيسي انتهاء الحرب في غزة انتصار لعقل الدولة المصرية وحكمة القيادة

قال النائب جلال القادري، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهاء الحرب في غزة من شرم الشيخ، فصل جديد في التاريخ العربي، كتبته مصر بعقلها الهادئ وحكمتها التي لا تخطئ الطريق.

وأضاف القادري أن كلمات الرئيس السيسي: "انتصار لإرادة السلام على منطق الحرب"، كانت تلخيصًا لجوهر الدور المصري الذي لم يتوقف منذ اللحظة الأولى للعدوان، مؤكدًا أن القاهرة أثبتت مجددًا أنها عقل المنطقة وقلبها النابض بالعقلانية والإنسانية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح المفاوضات في شرم الشيخ، يؤكد أن إرادة السلام لا تولد في العواصم البعيدة، بل من أرض السلام ذاتها، من شرم الشيخ التي تعرف كيف تصنع التاريخ بهدوء القادة الكبار.

كما أكد أن ما تحقق هو نصر سياسي وإنساني لمصر قبل أي طرف آخر، وأن العالم كله بات يدرك أن لا حرب تُخمد، ولا سلام يُولد، إلا حين تتحرك القاهرة.