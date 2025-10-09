وزير الخارجية يتلقى اتصالات تهنئة بالتوصل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة

تلقى وزير الخارجية المصري عددًا من الاتصالات من نظرائه في الدول العربية والأوروبية، حيث قدموا التهنئة لمصر على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعرب الوزراء عن تقديرهم الكامل لدور القيادة المصرية الرشيدة في تيسير المفاوضات والتوصل إلى الاتفاق التاريخي.

دور مصر في تيسير المفاوضات

أكد وزراء الخارجية العرب والأوروبيون على الدور المحوري الذي قامت به مصر، تحت قيادة حكيمة، في تسهيل المفاوضات والتوصل إلى اتفاق وقف الحرب. وهذا الدور يعكس التأثير الكبير لمصر في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية: التطلع لإغلاق فصل مظلم في تاريخ المنطقة

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري عن تطلعه لأن يُعتبر التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بداية لإغلاق فصل مظلم في تاريخ المنطقة، والذي استمر لمدة عامين. وأضاف أن هذا الاتفاق يُعد خطوة نحو إنهاء التوترات والحروب المستمرة في المنطقة.

التطلع لسلام عادل ودائم

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير الخارجية المصري أن الاتفاق يُشكل بداية لفصل جديد في المنطقة، ينعم فيه الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي بالأمن والاستقرار. وأعرب عن أمله في أن يفتح هذا الاتفاق الباب لسلام عادل ودائم بين الطرفين.